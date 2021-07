Les exportations de café en baisse, Covid provoque un changement dans les modes de consommation

Les exportations de café de l’Inde sont en baisse au cours des dernières années et sont tombées à leur plus bas niveau en neuf ans, en partie à cause du COVID-19, a déclaré jeudi Drip Capital, une société mondiale de financement du commerce. Le « rapport sur le café » de la société fintech, basée à Palo Alto, mentionne que la pandémie a entraîné un changement dans les modes de consommation et que les ventes de machines à café ont grimpé en flèche alors que les amateurs de café se sont tournés vers la fabrication de la boisson à la maison plutôt que de s’aventurer à l’extérieur.

L’Inde est le huitième producteur et exportateur de café en volume. Selon la Direction générale du commerce extérieur, l’Inde a exporté pour près de 720 millions de dollars de café au cours de l’exercice 21, dont 42% constituaient principalement des exportations de grains de café Robusta.

Cependant, les exportations de café ont diminué à un TCAC de -3% entre FY12 et FY-21, selon le rapport. “La chute peut être attribuée en partie à Covid-19, où au cours de l’exercice 19-20, les exportations globales de café de l’Inde ont atteint un creux de neuf ans en termes de valeur en dollars et ont chuté de 44% en avril 2020. De plus, la crise a considérablement affecté les grains de café vert. ‘ en mars 2020, qui est la période cruciale pour la récolte et les exportations de café Robusta », a déclaré Pushkar Mukewar, co-fondateur et PDG de Drip Capital. Le rapport indique que l’Inde pourrait bénéficier de manière significative de la valeur ajoutée à travers les différentes étapes de la transformation du café.

