Les exportations de fruits de mer chutent de 11% au cours de l’EX21

Les exportations de fruits de mer du pays ont diminué en volume et en valeur au cours du dernier exercice, principalement en raison de la faiblesse de la demande due à la pandémie, a déclaré mercredi la Marine Products Export Development Authority (MPEDA).

Le volume des exportations a diminué de 10,9 % en glissement annuel au cours de l’exercice 21, tandis que la valeur des exportations a diminué de 6,31 % en roupies et de 10,81 % en dollars.

L’Inde a exporté 11,49 lakh tonne de produits marins d’une valeur de Rs 43 717,26 crore (5,96 milliards de dollars) au cours de l’exercice 21. Au cours de l’exercice 20, l’expédition était de 12,89 lakh tonne d’une valeur de Rs 46 662,85 crore (6,68 milliards de dollars). Les États-Unis, la Chine et l’Union européenne (UE) ont été les principaux importateurs, tandis que les crevettes congelées ont conservé leur position de principal produit d’exportation, suivies du poisson congelé.

« La pandémie a considérablement affecté les exportations de produits de la mer au cours du premier semestre de l’année, mais elle a bien repris au dernier trimestre 2020-2021. En outre, le secteur de l’aquaculture a mieux performé au cours de cet exercice en contribuant à 67,99 % des articles exportés en termes de dollars et 46,45 % en quantité, soit 4,41 % et 2,48 % de plus, respectivement par rapport à 2019-2020 », a déclaré KS Srinivas, président de MPEDA.

Les crevettes congelées ont contribué 51,36 % en quantité et 74,31 % des revenus totaux en dollars. Les États-Unis sont restés son plus gros importateur (2 72 041 tonnes), suivis de la Chine (1 01 846 tonnes).

Srinivas a déclaré qu’outre l’impact de la pandémie, plusieurs autres facteurs ont eu un impact négatif sur les exportations de fruits de mer en 2020-2021.

Du côté de la production, les débarquements de poisson ont été réduits en raison d’un nombre de jours de pêche réduit, des mouvements logistiques lents et des incertitudes du marché.

La pénurie de travailleurs dans les usines de pêche et de transformation, la rareté des conteneurs dans les ports maritimes, l’augmentation des frais de fret aérien et la disponibilité limitée des vols ont affecté les exportations, en particulier de produits réfrigérés et vivants de grande valeur.

La situation sur le marché d’outre-mer a été un autre frein.

En Chine, la pénurie de conteneurs, l’augmentation des frais de transport et les tests Covid sur les envois de fruits de mer ont provoqué des incertitudes sur le marché. Aux États-Unis, la rareté des conteneurs a rendu difficile pour les exportateurs d’exécuter les commandes à temps. La fermeture du segment HoReCa (hôtel, restaurant et café) a également affecté la demande. Au Japon et dans l’UE, les fermetures induites par Covid ont ralenti la consommation de la vente au détail, des restaurants, des supermarchés et des hôtels.

