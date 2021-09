Les exportations de marchandises atteindront un record de 190 milliards de dollars au premier semestre de l’exercice 22 : ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal

S’adressant aux exportateurs à Mumbai, le ministre a déclaré que les exportations avaient déjà atteint 185 milliards de dollars au 21 septembre de cet exercice et respirait la confiance que le pays atteindrait l’objectif ambitieux de 400 milliards de dollars au cours de l’exercice 22.

Les exportations de marchandises pourraient atteindre un record de 190 milliards de dollars ou même dépasser ce niveau au cours de la première moitié de l’exercice 22, a déclaré jeudi le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal. Alors que l’exportation serait 51% plus élevée qu’un an auparavant, aidée par une base favorable, elle dépasserait également de 19% le niveau d’avant la pandémie (même période en FY20).

S’adressant aux exportateurs à Mumbai, le ministre a déclaré que les exportations avaient déjà atteint 185 milliards de dollars au 21 septembre de cet exercice et respirait la confiance que le pays atteindrait l’objectif ambitieux de 400 milliards de dollars au cours de l’exercice 22.

Après une chute de 7% induite par Covid au cours de l’exercice précédent, les exportations de cet exercice ont été soutenues par l’amélioration du flux de commandes des marchés avancés à la suite d’une reprise économique et de la hausse des prix mondiaux des matières premières.

Commentant la demande de l’industrie de réglementer les coûts d’expédition et de freiner la récente augmentation, le ministre a indiqué qu’une telle mesure pourrait agir dans les deux sens. Lorsque les coûts baisseront, les compagnies maritimes et d’autres exhorteront le gouvernement à faire quelque chose également, a-t-il expliqué, indiquant que les tarifs déterminés par le marché fonctionnent généralement mieux. De plus, la flambée des frais de port est un phénomène mondial, et non particulier à l’Inde. Goyal a déclaré que le gouvernement libéralisait également les règles pour promouvoir les exportations des zones économiques spéciales (ZES).

En tant que tel, au milieu de la flambée des coûts d’expédition, le gouvernement a récemment accordé un certain allégement aux exportateurs de certains produits en réintroduisant le programme d’assistance au transport et à la commercialisation (TMA), avec une couverture plus large et un soutien beaucoup plus important, pendant un an.

En vertu de la TMA, qui était valable jusqu’en mars 2021, le gouvernement remboursait aux exportateurs une certaine partie des frais de transport et offrait une assistance pour la commercialisation de certains produits agricoles. Les taux d’aide ont été augmentés de 50 % pour les exportations par voie maritime et de 100 % pour celles par voie aérienne.

Le ministre a également déclaré que l’autorisation d’autoriser le commerce électronique de manière transparente pour les bijoux artificiels jusqu’à 800 $ est à l’étude. De plus, il « se bat avec acharnement » pour que le secteur des pierres précieuses et de la joaillerie obtienne une dérogation au droit de 5 % actuellement facturé aux Émirats arabes unis, dans le cadre du projet d’accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis.

Pendant ce temps, s’exprimant à l’Institut national d’ingénierie industrielle (NITIE) à Mumbai, Goyal a déclaré que l’Inde était à un “stade naissant” dans les études et la recherche en génie industriel, ce qui est essentiel pour créer des chaînes d’approvisionnement robustes.