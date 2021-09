Les exportations de marchandises bondissent de 45%, les importations de 51%

Les exportations en août ont atteint 33,1 milliards de dollars, tandis que les importations s’élevaient à 47 milliards de dollars. Compte tenu des importations élevées, le déficit commercial a atteint un sommet en quatre mois de 13,9 milliards de dollars.

Les exportations de marchandises ont bondi de 45% en août par rapport à l’année précédente et de plus de 27% par rapport au niveau d’avant la pandémie (le même mois au cours de l’EX20), soutenues par une reprise économique sur les marchés avancés et des prix mondiaux élevés des matières premières.

Les importations ont également bondi de plus de 51% par rapport à l’année précédente et de 18% par rapport au niveau d’avant Covid, signalant une reprise commerciale plus large. Les exportations de marchandises ont désormais franchi le niveau d’avant Covid pendant six mois consécutifs.

Les exportations en août ont atteint 33,1 milliards de dollars, tandis que les importations s’élevaient à 47 milliards de dollars. Compte tenu des importations élevées, le déficit commercial a atteint un sommet de 13,9 milliards de dollars en quatre mois. Les expéditions sortantes au cours des cinq premiers mois de cet exercice ont atteint près de 164 milliards de dollars, enregistrant un bond de 67 % en glissement annuel et de 23 % par rapport à la même période en 2019.

Le secrétaire au Commerce, BVR Subrahmanyam, a respiré la confiance que, compte tenu de la croissance robuste jusqu’à présent, le pays atteindra l’ambitieux objectif d’exportation de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22. Lors du dernier exercice, l’Inde pourrait expédier des marchandises d’une valeur de seulement 291 milliards de dollars en raison de l’épidémie de Covid.

Bien entendu, comme l’ont souligné les analystes, la croissance des exportations était restée modérée même avant la pandémie – les expéditions sortantes ont augmenté d’environ 9 % en 2018-19, mais ont de nouveau diminué de 5 % en 2019-2020. Ainsi, seule une hausse soutenue au cours des prochaines années aiderait l’Inde à regagner les sommets perdus. Il est important de noter que les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 32 % en août par rapport à l’année précédente, ce qui est inférieur à la croissance de 45 % des exportations globales de marchandises, principalement en raison d’une hausse des prix mondiaux du pétrole brut et de la résurgence des pierres précieuses et exportations de bijoux après le recul de l’an dernier. Pourtant, la croissance reste encourageante, compte tenu des défis d’approvisionnement posés par Covid.

De même, les importations de base ont augmenté de 34 % en glissement annuel et de 3 % par rapport au niveau d’août 2019. Dans l’ensemble, les importations de biens d’avril à août se sont élevées à 220 milliards de dollars, en hausse de 82 % par rapport à il y a un an, mais de plus de 4 % seulement par rapport à 2019.

Parmi les principaux acteurs à l’exportation, les expéditions sortantes de produits pétroliers ont bondi de 140 % en août, les pierres précieuses et les bijoux de 88 %, les produits d’ingénierie de 59 %, les fils de coton, les tissus, les confections et les produits tissés à la main de 56 % et l’électronique de 31 %. De même, les importations de fer et d’acier ont bondi de 108 % en août, suivies par les perles, les pierres précieuses et semi-précieuses (93 %), l’or (82 %) et le pétrole (80 %).

A Sakthivel, président de la FIEO, a souligné que de nombreux secteurs à forte intensité de main-d’œuvre ont été les principaux contributeurs à la solide performance, ce qui est en soi un bon signe car cela contribuera davantage à la création d’emplois. Cependant, les importations atteignant 47 milliards de dollars, avec une augmentation annuelle de 51% en août, devraient être analysées, a-t-il ajouté.