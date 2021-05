Les exportations de produits agricoles et transformés d’Apeda ont bondi de 24% en FY21

Nous avons veillé à ce que les approvisionnements ne soient pas interrompus en raison du verrouillage, car toutes les agences gouvernementales concernées ont fourni le soutien nécessaire aux exportateurs et facilité les déplacements physiques.

Après avoir enregistré une augmentation de 24% à près de 20 milliards de dollars des exportations de 37 produits agricoles et transformés promus par l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (Apeda) au cours de l’exercice 21, l’organisme gouvernemental d’exportation de produits agricoles envisage un bond d’au moins 10 à 15%. ces exportations cette année.

“Les exportations de viande bovine, de produits laitiers, de céréales nutritives, de produits alimentaires transformés (indications conventionnelles, biologiques et géographiques), de fruits et légumes frais devraient augmenter davantage en 2021-2022”, a déclaré M. Angamuthu, président d’Apeda, à FE. La demande de blé, de riz non basmati et d’autres céréales est également susceptible d’augmenter encore, a déclaré Angamuthu.

Selon les dernières données, les exportations du panier de produits Apeda ont enregistré une croissance de 23,8% à 19,97 milliards de dollars (1 47814 crore) en 2020-2021 contre 16,13 milliards de dollars en 2019-20. Alors que le segment du riz non basmati a plus que doublé pour atteindre 4,8 milliards de dollars, encore plus que le basmati, il y a une baisse de 7% à 4 milliards de dollars des expéditions de variétés aromatiques en valeur.

«Avec l’effort continu d’Apeda dans les activités de promotion des exportations et le suivi avec les exportateurs, les associations professionnelles, divers ministères / départements du Centre et des États et les hauts-commissariats / ambassades indiennes à l’étranger, il y a de bonnes perspectives de croissance des exportations d’au moins 10 à 15% dans l’exercice actuel », a déclaré Angamuthu.

Plusieurs facteurs, dont une demande accrue de produits indiens, ont contribué à la croissance. En outre, une augmentation des prix mondiaux de certains produits a aidé les exportateurs indiens à réaliser des gains plus élevés. Par exemple, il y a eu une baisse de 6% des expéditions de viande de buffle en termes de quantité. Mais la valeur de réalisation par tonne est passée à 2 921 $ au cours de l’exercice 21, contre 2 754 $ au cours de l’exercice 20, ce qui a permis à l’exportation globale de viande de buffle d’atteindre le niveau de 3,17 milliards de dollars de l’année précédente.

Les exportateurs indiens, soutenus par Apeda, ont exploité les opportunités qui se sont présentées lors de la pandémie de Covid, a déclaré un expert. Pour le riz non basmati, le Bangladesh avait émis un contingent de 4,00 000 tonnes que les exportateurs indiens fournissaient. En raison de la baisse de la production, le principal concurrent de l’Inde, le Vietnam, a également importé du riz, a déclaré l’expert, ajoutant que cela était possible parce que le pays avait également une production de riz record de 120 millions de tonnes, créant un énorme excédent après avoir satisfait la demande intérieure d’environ 80 millions de tonnes. De même, il y avait une bonne demande d’alcool éthylique de la part des pays africains, ce qui a contribué à augmenter l’exportation de l’ensemble des boissons alcoolisées de 43% à 330 millions de dollars.

«Nous avons veillé à ce que les approvisionnements ne soient pas interrompus en raison du verrouillage, car toutes les agences gouvernementales concernées ont fourni le soutien nécessaire aux exportateurs et facilité les déplacements physiques. Alors que la conformité réglementaire a été minimisée, il n’y a pas eu de compromis sur la qualité », a déclaré Angamuthu.

