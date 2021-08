Les exportations de riz de l’Inde vont prendre un coup cette année

in

Mais les niveaux élevés de résidus dans le riz Basmati continuent de poser un défi majeur pour les exportations et les exportations de riz Basmati vers l’Union européenne (UE) sont tombées à 1,7 lakh tonne contre 4 lakh tonne en 2017-18.

Les taux de fret maritime élevés, la non-disponibilité des conteneurs et une baisse des prix du riz par le Vietnam, la Thaïlande et le Pakistan devraient avoir un impact sur les exportations de riz de l’Inde au cours de la saison 2021-22. Bien que les exportateurs aient signé des contrats à terme de 1 à 1,2 million de tonnes (MT) par mois jusqu’en novembre 2021, les exportations totales devraient être inférieures à environ 12 MT, selon les experts de l’industrie. L’Inde avait réalisé les exportations les plus élevées jamais enregistrées avec 17,72 tonnes de riz d’une valeur de 8,89 milliards de dollars au cours de l’exercice 21.

BV Krishna Rao, président de l’Association des exportateurs de riz, a déclaré que le coût élevé du fret devenait un défi majeur pour les exportateurs, outre l’augmentation des goulets d’étranglement logistiques dans les ports. « Ces deux ou trois derniers mois, aucun conteneur n’a pu partir à cause des pluies et aujourd’hui au moins 15 navires attendent au port de Kakinada », a-t-il expliqué.

« Dans une lettre, nous avons approché le ministère des Chemins de fer pour rechercher des embranchements ferroviaires supplémentaires avec l’ouverture du port en eau profonde. La capacité a doublé, passant de 7 à 15 navires et, par conséquent, nécessite plus de voies d’évitement pour répondre aux besoins croissants », a déclaré l’association.

Le commerce indien de riz non basmati dépend des chemins de fer indiens pour la logistique interétatique, car le port de Kakinada est le principal port d’expédition de riz non basmati provenant des régions du Chhattisgarh, du Maharashtra et de l’Orissa pour effectuer les expéditions. De plus, le Vietnam, qui s’est avéré être un acheteur majeur l’année dernière, a cessé d’acheter du riz indien à partir du mois de mai. Les importateurs vietnamiens demandent des remises pour la mainlevée des cargaisons, a déclaré Rao.

« La Thaïlande, le Vietnam et le Pakistan ont également baissé les prix. L’année dernière, ils avaient occupé des postes à des niveaux plus élevés. Le prix du riz cassé à 5 % en Thaïlande est estimé à 380 dollars la tonne. Alors que le prix des brisures de riz à 5 % du Vietnam est estimé à 390 $ la tonne. L’année dernière, les prix dans ces pays étaient d’au moins 100 $ la tonne supérieurs aux taux actuels », a déclaré Rao.

Les prix indiens sont actuellement d’environ 350 $ à 370 $ la tonne. La Chine importe également beaucoup de riz et devrait en importer environ un million de tonnes cette saison, a déclaré Rao. Le Bangladesh, le Népal, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est sont d’autres gros acheteurs de riz indien.

Vinod Kaul, directeur exécutif de l’Association des exportateurs de riz de l’Inde (AIREA), a déclaré que les coûts de transport élevés et la disponibilité des conteneurs posaient des problèmes majeurs aux exportateurs. « Les exportations de riz basmati ont baissé de 17 % au cours des trois premiers mois de l’exercice 22. Même les exportations de riz non Basmati ont connu une baisse au cours de cette période. Si la situation ne s’améliore pas, les exportations de riz basmati seront inférieures de 25 % à celles de l’exercice 21 », a-t-il déclaré.

Les exportations totales de riz devraient chuter à 12 MT au cours de l’exercice 22, a-t-il déclaré. Les exportations de riz basmati ont été gravement affectées car 80% du commerce se fait par conteneurs contrairement au riz non basmati qui est envoyé par des navires de rupture de vrac, a-t-il expliqué. Le Bangladesh, cependant, a réduit les droits d’importation de 25% à 15%, ce qui devrait compenser les pertes causées aux exportateurs d’autres pays, a-t-il déclaré. Mais les niveaux élevés de résidus dans le riz Basmati continuent de poser un défi majeur pour les exportations et les exportations de riz Basmati vers l’Union européenne (UE) sont tombées à 1,7 lakh tonne contre 4 lakh tonne en 2017-18.

