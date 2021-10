Les exportations de sucre pourraient être confrontées à des défis cette saison

Le secteur est maintenant sur pied et l’intervention du gouvernement d’année en année va diminuer.

Le secrétaire à l’Alimentation et à la Distribution publique, Sudhanshu Pandey, a déclaré mardi que les exportations de sucre de l’Inde pourraient être confrontées à des défis au cours de la saison 2021-22, même si 1,8 million de tonnes avaient déjà été contractées au début de la saison elle-même.

S’adressant à l’All India Sugar Traders Association (AISTA) sur le sucre mondial, il a déclaré que l’année dernière, l’Inde avait pu exporter 7,2 millions de tonnes d’édulcorant vers diverses destinations et près de 50% de cette quantité est allée à trois pays – l’Indonésie, l’Afghanistan et le Sri Lanka. .

« Ces pays ont des dynamiques différentes cette année. La production thaïlandaise est susceptible d’augmenter cette fois et le sucre thaïlandais tentera donc de retrouver son marché perdu en Indonésie. Le sucre indien devra à nouveau concurrencer le marché indonésien. L’instabilité en Afghanistan peut avoir un impact sur nos exportations vers le pays et le Sri Lanka a une énorme pénurie de devises étrangères. Et par conséquent, un nouvel arrangement devra être pensé par l’industrie afin que le marché d’exportation soit également desservi », a-t-il observé.

Pandey a déclaré que le pays prévoyait de détourner environ 3,5 millions de tonnes pour la production d’éthanol l’année prochaine et que d’ici 2023, l’objectif est qu’au moins 6 millions de tonnes de sucre soient détournées pour la production d’éthanol. Mais en même temps, nous recherchons également de nouvelles opportunités d’exportation, a-t-il expliqué.

Plus de 50 millions d’agriculteurs et leurs familles dépendent du secteur du sucre et une politique de prix appropriée doit être encouragée pour le secteur du sucre. Le secrétaire à l’Alimentation a exprimé l’espoir que la production de sucre cette année serait conforme aux estimations et que la récupération moyenne de la canne augmente car les agriculteurs utilisent de meilleures variétés et techniques pour planter la canne.

Subodh Singh, co-secrétaire du sucre, a déclaré qu’au cours des 10 dernières années, le pays a produit un excédent de sucre chaque année et est devenu un pays excédentaire structurel du sucre. Cela a créé des défis pour le pays. «Le stock d’ouverture en 2019-2020 était de 14,5 millions de tonnes, puis en 2021, le stock d’ouverture était de 11 millions de tonnes et cette saison, il pourrait être d’environ 9 millions de tonnes. Le stock d’ouverture diminue chaque année en raison de nos politiques d’exportation et de détournement de la canne à sucre vers l’éthanol », a-t-il déclaré. Le secteur est maintenant sur pied et l’intervention du gouvernement d’année en année va diminuer.

Singh a déclaré que le gouvernement s’attend également à des exportations de près de 6 millions de tonnes au cours de la saison 2021-22. «En 2019-2020, l’Inde a exporté environ 6 millions de tonnes et en 2020-21, le pays a exporté 7 millions de tonnes. L’année prochaine, nous prévoyons 6 millions de tonnes supplémentaires en 2021-2022 pour liquider le sucre excédentaire », a-t-il déclaré.

Singh a déclaré que cette année, la production totale est estimée à 34 millions de tonnes et qu’environ 3,5 millions de tonnes pourraient être détournées pour la production d’éthanol, 6 millions de tonnes pour les exportations et que le solde global devrait être de 7 millions de tonnes puisque la consommation intérieure est d’environ 26,5 millions de tonnes. Il a exhorté les usines à exporter au moins 15 à 20 % de leur production afin que les prix du sucre sur le marché intérieur se stabilisent et que les usines soient en mesure de payer les agriculteurs. Il a également déclaré que le gouvernement ne fournirait aucune aide aux exportations cette saison et a exhorté l’industrie à éduquer les consommateurs pour qu’ils augmentent également la consommation de sucre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.