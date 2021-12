Les exportations de sucre ralentissent alors que les prix mondiaux chutent

Les meuniers peuvent s’attendre à ce que le sentiment du marché s’améliore et que les obstacles logistiques s’atténuent d’ici janvier avant de conclure de nouveaux accords, a-t-il déclaré.

Les sucreries indiennes ralentissent les accords d’exportation après la chute des prix mondiaux du sucre. De plus, des obstacles logistiques ont retardé les expéditions. Les sucreries ont déjà conclu des contrats d’exportation de 35 tonnes lakh au cours de la saison sucrière 2021-22, ont révélé des sources commerciales.

Cependant, les prix ont fortement baissé après la propagation de la variante Omicron qui a gâché le sentiment du marché, a déclaré Rahil Shaikh, directeur général de MEIR Commodities India. « La situation logistique est très tendue avec des coûts logistiques moyens en hausse de 20 à 25 %, en particulier le fret par camion. Il y a peu de râteaux ferroviaires disponibles avec plus de 300 retraits de sucreries dans la liste d’attente peu d’espace au port de Kandla », a-t-il déclaré.

Parallèlement à la signature des accords, les expéditions de sucre doivent également être effectuées à temps, a-t-il souligné. Les prix mondiaux du sucre sont de l’ordre de 19 cents la livre pour le sucre brut et de 496 $ pour le sucre blanc. Les accords d’exportation les plus élevés ont été conclus par des usines du Maharashtra, qui fait face à d’énormes problèmes de logistique. En tant que tel, il existe de graves problèmes de transport à la fois par chemin de fer et par route, a déclaré Shaikh. Les meuniers peuvent s’attendre à ce que le sentiment du marché s’améliore et que les obstacles logistiques s’atténuent d’ici janvier avant de conclure de nouveaux accords, a-t-il déclaré.

Selon l’Association indienne des usines de sucre (ISMA), la plupart des contrats d’exportation conclus lorsque les prix mondiaux du sucre se situaient entre 20 et 21 cents la livre de sucre brut et les usines trouvent les prix actuels d’environ 18,6 cents peu attrayants. L’organisme commercial All India Sugar Traders Association (AISTA) a également fait écho à des sentiments similaires. Les sucreries ont exporté 9,39 tonnes lakh d’édulcorant jusqu’à la première semaine de décembre au cours de la campagne de commercialisation 2021-22 en cours qui a commencé le 1er octobre et ne sont pas pressées de vendre d’autres stocks compte tenu de la tendance atone des prix mondiaux, a déclaré l’organisme commercial. .

Environ 4,68 tonnes lakh de sucre sont en transit. Les usines se sont engagées à exporter 33 lakh tonnes de sucre sans subvention gouvernementale jusqu’à présent au cours de la campagne de commercialisation 2021-22, a déclaré l’AISTA. Les exportations de sucre cette année sont entreprises sans subvention gouvernementale. Au cours de la campagne de commercialisation 2020-21, le pays avait exporté un record de 72,3 tonnes lakh d’édulcorant.

Les expéditions maximales ont été effectuées avec l’aide d’une subvention gouvernementale. Prakash Naiknavare, directeur général de la Fédération nationale des usines sucrières coopératives (NFCSF), a déclaré que le sentiment s’était amélioré après la peur initiale d’Omicron. La pénurie de sucre sur les marchés internationaux joue également à l’avantage de l’Inde et il n’y a aucune restriction à l’exportation du produit. Ce n’est qu’une question de temps avant que le sentiment du marché ne s’améliore et que les choses reviennent à la normale, a-t-il déclaré.

