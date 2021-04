Les exportations de tourteaux de soja devraient franchir 18 lakh cette saison

Les prix du soja ont dépassé 6 500 à 7 000 roupies par quintal sur les principaux marchés du Maharashtra et d’autres États.

L’Inde a exporté environ 16 lakh tonnes de tourteau de soja entre octobre 2020 et janvier 2021 en raison de la forte demande mondiale, et est susceptible de franchir la barre des 18 lakh-tonnes d’exportation cette saison, selon de hauts responsables de la Soybean Processors Association of India (SOPA ).

Davish Jain, président de la SOPA, a déclaré que la saison 2020-2021 avait été historique pour le soja, car les agriculteurs avaient reçu d’importants retours sur leur récolte. Les prix du soja ont dépassé 6 500 à 7 000 roupies par quintal sur les principaux marchés du Maharashtra et d’autres États. S’exprimant lors d’une réunion de l’industrie sur le soja, Jain a déclaré que des prix plus élevés encourageraient certainement les agriculteurs à augmenter la superficie consacrée à la culture du soja dans l’année à venir. «Par conséquent, je ne souscris pas à la demande faite par l’association avicole pour l’importation de 12 lakh de tonne de soja. Donner un coup de pouce à l’agriculture nationale sera plutôt dans l’intérêt des producteurs de soja, des utilisateurs de tourteau de soja et des industries de transformation et cela arrêtera la tendance haussière des prix du soja. Cela entraînera également une augmentation de la demande de la part de l’industrie de la volaille et de l’aquaculture. »

L’industrie de la volaille a demandé une importation en franchise de 12 lakh de soja pour répondre à sa demande. Selon Jain, l’industrie de la volaille et de l’aquaculture a besoin de 50 lakh de tourteau de soja par an. «Pour produire cela, les transformateurs de soja ont besoin de 65 lakh de graines de soja. Cependant, au milieu de la hausse historique des prix du soja dans le pays cette année et de la hausse ultérieure des prix du tourteau de soja qui a augmenté de près de 50%, passant de 35 Rs par kg à 58 Rs par kg, la demande de tourteau de soja de l’industrie de la volaille a a refusé », a-t-il expliqué.

Cependant, contrairement à la baisse de la demande de tourteau de soja pour l’alimentation animale, les exportations de tourteau de soja ont enregistré une forte hausse par rapport à l’année précédente, a déclaré Jain. «La production de tourteau de soja entre octobre 2020 et mars 2021 est passée à 46,69 lakh par tonne, contre 26,21 lakh l’an dernier. De même, les exportations de tourteaux de soja cette année jusqu’en mars (au cours des neuf premiers mois) sont passées à 15,9 lakh de tonne, contre 4,23 lakh de tonne au cours de la même période l’an dernier », a-t-il souligné.

“Cette année, la production de soja a été de près de 104 tonnes de lakh et cela donnera 93,5 tonnes de lakh pour le broyage après appropriation des stocks pour les semis et des stocks conservés pour une autre consommation directe”, a déclaré Jain.

Le tourteau résiduel devrait suffire à l’industrie nationale après 18 lakh d’exportations, a-t-il déclaré. SOPA a fixé la consommation de l’industrie des aliments pour animaux à 27 lakh tonnes pour les six premiers mois et 23 lakh tonnes pour les six prochains mois.

