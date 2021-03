Les exportations de tourteaux en avril-février augmentent de 49%: données SEA

La reprise des exportations vers l’Iran a également entraîné une augmentation globale des exportations de tourteau de soja au cours des quatre derniers mois, a déclaré BV Mehta, directeur exécutif de SEA.

Les exportations de tourteaux ont bondi de 205% d’une année sur l’autre en février pour s’établir à 393 309 tonnes, contre 128 761 tonnes, selon les données compilées par la Solvent Extractors ‘Association of India (SEA).

Les exportations globales de farines d’oléagineux d’avril 2020 à février 2021 se sont fortement redressées et s’établissent à 3.358.649 tonnes à titre provisoire, contre 2.256.614 tonnes au cours de la même période de l’année précédente, en hausse de 49%, selon l’association.

Les exportations de tourteaux de soja ont bondi principalement en raison de meilleures réalisations, grâce à une moindre offre de l’Argentine et du Brésil, couplée à une bonne demande de tourteaux de soja sans OGM des États-Unis et de l’Europe, a indiqué l’association dans un communiqué.

Selon les données, les exportations de tourteaux de colza ont dépassé le million de tonnes, en raison de l’augmentation des achats de la Corée du Sud, suivie de la Thaïlande et du Bangladesh. L’exportation des extractions de son de riz a doublé en raison de la forte demande du Vietnam et de la nouvelle demande du Bangladesh en raison de l’échec de la récolte de riz, a déclaré Mehta.

