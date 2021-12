Les exportations des MPME chutent de plus de 7 % en glissement annuel au cours de l’exercice 21 par rapport à une baisse de 1,8 % au cours de l’exercice 20, selon les données du gouvernement

Le gouvernement avait déclaré l’année dernière qu’il visait une part de 60% des exportations des MPME dans les exportations totales en cinq ans. (Image: Pixabay)

Commerce, importation et exportation pour les MPME : La valeur des produits des MPME exportés au cours de l’exercice 21 a enregistré une baisse de 7,6 % en glissement annuel au milieu de la pandémie de Covid par rapport à la baisse de 1,8 % au cours de l’exercice 20. Les données de la Direction générale du renseignement commercial et des statistiques (DGCI&S), Kolkata, ont montré que l’exportation de produits liés aux MPME au cours de l’exercice 19 s’élevait à 158,76 milliards de dollars, puis est tombée à 155,91 milliards de dollars au cours de l’exercice 20, puis à 143,99 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. Il est important de noter que la part des exportations des MPME dans la valeur totale des exportations indiennes a continué à osciller autour de 49 pour cent, passant de 48,10 pour cent au cours de l’exercice 19 à 49,75 pour cent au cours de l’exercice 20 et à 49,35 pour cent au cours de l’exercice 21.

Les données ont été partagées vendredi par le ministre d’État au Commerce et à l’Industrie, Anupriya Patel, à Rajya Sabha. Les données provisoires pour l’exercice en cours ont montré que 90,80 milliards de dollars de produits liés aux MPME ont été exportés jusqu’en septembre, avec une part de 45,80 pour cent des 198,26 milliards de dollars des exportations totales du pays au cours de la période avril-septembre.

Il serait important de noter la croissance de la part des exportations des MPME au cours de l’exercice 22, car le gouvernement vise à augmenter la part actuelle à 60 pour cent. L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait déclaré l’année dernière lors de forums publics que le gouvernement avait pour objectif d’augmenter la part des exportations de 12% en cinq ans ainsi qu’une augmentation de la contribution au produit intérieur brut d’environ 30% à 50% et 5 crore d’emplois supplémentaires dans le secteur des MPME.

« Pour améliorer les exportations et assurer la localisation, il est essentiel de faire du pays une puissance manufacturière mondiale en améliorant la base manufacturière de l’Inde. Cela peut être réalisé en augmentant l’avantage concurrentiel de l’Inde ou en augmentant la compétitivité des MPME et en faisant de l’Inde une destination privilégiée pour la fabrication pour le monde », a déclaré le ministre des MPME Narayan Rane en septembre lors d’un événement public.

L’Inde vise 400 milliards de dollars d’exportations au cours de l’exercice actuel et 1 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 27. Le ministre avait déclaré que les MPME aideraient à atteindre les objectifs d’exportation du pays. En septembre de cette année, le gouvernement avait annoncé qu’il libérerait 56 027 crores de roupies au cours de l’exercice en cours contre les incitations à l’exportation en attente dues à plus de 45 000 exportateurs, dont environ 98 % étaient de petits exportateurs de la catégorie MPME. Les incitations dues aux exportateurs appartenaient à différents programmes de promotion des exportations tels que MEIS, SEIS, RoSL, RoSCTL, d’autres programmes basés sur des certificats relatifs à des politiques antérieures et le soutien aux remises pour les programmes RoDTEP et RoSCTL pour les exportations effectuées au quatrième trimestre de l’exercice 21.

