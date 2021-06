Les exportations d’ingénierie augmentent pour le troisième mois consécutif

Même par rapport à mai 2019, lorsque les activités économiques étaient normales, les expéditions d’articles d’ingénierie ont enregistré une croissance de 14,65% en mai de cette année, a déclaré EEPC India.

Les exportations d’ingénierie de l’Inde ont franchi 8 milliards de dollars jusqu’en mai de cet exercice, connaissant une croissance pour le troisième mois consécutif.

Les marchés mondiaux de 30 des 33 catégories de produits mécaniques sont restés solides, mais les exportations de produits en plomb (21 %) et en zinc (2 %) et de navires et bateaux (16 %) ont diminué au cours de la période. La part des produits d’ingénierie dans les exportations totales de marchandises est passée à 25,44 % en mai, contre 24,83 % en avril et 25,36 % en mars. La croissance sur une base cumulée était de 25,23 % en avril-mai.

Même par rapport à mai 2019, lorsque les activités économiques étaient normales, les expéditions d’articles d’ingénierie ont enregistré une croissance de 14,65% en mai de cette année, a déclaré EEPC India.

Parmi les 25 principaux marchés clés pour les produits d’ingénierie indiens, 22 ont enregistré une croissance positive, mais les expéditions et les volumes d’exportation vers la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Arabie saoudite ont diminué. Les États-Unis sont en tête de liste, avec une augmentation de 56% des expéditions à l’exportation évaluées à 1 022 millions de dollars. Les Émirats arabes unis se sont classés deuxième, avec une croissance de 70 % en glissement annuel en mai. L’Union européenne a représenté 21%, l’Amérique du Nord 16,8% et l’ASEAN 15,7% des exportations totales d’ingénierie de l’Inde entre avril et mai.

“Pour maintenir l’élan, l’Inde doit vacciner la plupart des citoyens au plus tôt”, a déclaré le président de l’EEPC Inde, Mahesh Desai. L’EEPC s’attend à ce que le gouvernement fournisse un soutien ciblé à l’industrie car il existe des prévisions de vagues répétées de pandémie, a-t-il déclaré.

