Les exportations indiennes bénéficieront de la vigueur des prix du sucre dans le monde

Les prix du sucre sur le marché international ont repris suite aux discussions sur la baisse de la production au Brésil, le plus grand fournisseur de sucre au monde. Cela profitera probablement aux exportations de sucre de l’Inde, ont déclaré les représentants de l’industrie. Les prix mondiaux du sucre ont augmenté de 20% en avril. La production brésilienne passera à près de 7 à 8 millions de tonnes de moins que l’an dernier, tandis que la Thaïlande a produit 7 à 8 millions de tonnes de moins que sa production normale, ont-ils souligné.

Les sucreries du pays ont jusqu’à présent échangé près de 54 tonnes de lakh et des expéditions physiques d’environ 40 lakh ont été achevées, a déclaré Rahil Shaikh, vice-président de la All India Sugar Trade Association. «Nous prévoyons que le MAEQ de 60 tonnes de lakh sera achevé avec succès plus tôt que prévu alors que la date limite est septembre 2021», a-t-il déclaré. Si le marché mondial est supérieur à 19,00 cents / livre, l’Inde devrait envisager d’exporter des exportations OGL (licence générale ouverte) car elle continue de détenir un excédent de sucre, a déclaré Shaikh.

Abhijit Ghorpade, exportateur de sucre du Maharashtra, a accepté et a déclaré que si le marché mondial augmentait en raison de la situation de sécheresse au Brésil, l’Inde aurait alors la possibilité d’exporter dans le cadre de l’OGL. Le sucre blanc indien, qui était de 2 600 roupies par quintal le 1er avril, est passé à 2 750 roupies par quintal à la date. Le 1er avril, le sucre brut indien s’échangeait 2 550 roupies par quintal et est maintenant passé à 2 700 roupies par quintal.

La Fédération nationale des sucreries coopératives (NFCSF) a demandé une augmentation des quotas d’exportation compte tenu de la situation du marché international du sucre. «Compte tenu de la hausse des prix du brut, le Brésil devrait détourner davantage de canne vers l’éthanol, et par conséquent, les contrats à terme n’ont pas eu lieu, ce qui a entraîné une hausse des prix internationaux, a déclaré Prakash Naiknavare, directeur général de NFCSF. «La saison sucrière indienne est presque terminée et le sucre est fraîchement produit. La Thaïlande a également signalé une baisse de la production de sucre et cela augure bien pour l’Inde », a-t-il déclaré.

De manière significative, les instituts de recherche et les exportateurs de sucre ont prédit que la croissance de la canne à sucre au Brésil sera entravée par la faible humidité du sol, ce qui est propice à la croissance de la canne à sucre. Wilmar International a déclaré que la sécheresse prolongée pourrait pousser la trituration de la canne à sucre du Brésil à 530 millions de tonnes cette saison, 12% de moins que l’an dernier et le plus bas depuis dix ans. En outre, la récolte de betteraves en France, le plus grand producteur de sucre de l’Union européenne, a subi une perte de 10%, ce qui réduira également la production de sucre là-bas, a déclaré le Farmers Group CGB.

