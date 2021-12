Les exportations indiennes vont bon train, selon un responsable

Tout en présentant des chiffres prometteurs sur le commerce et les exportations indiens, le secrétaire adjoint au ministère du Commerce, Amitabh Kumar, a également insisté sur l’augmentation de la part de l’Inde dans les exportations mondiales, qui s’élève actuellement à 1,6 %, et a également souligné la nécessité de modifier la structure des droits pour certains produits. »

Alors que le commerce mondial a été touché pendant la pandémie de COVID-19, les exportations indiennes ont connu un redressement après décembre de l’année dernière et sont toujours solides, a déclaré lundi un responsable du ministère du Commerce. Tout en présentant des chiffres prometteurs sur le commerce et les exportations indiens, le secrétaire adjoint de la Le département du Commerce Amitabh Kumar a également insisté sur l’augmentation de la part de l’Inde dans les exportations mondiales, qui s’élèvent actuellement à 1,6%, et a également souligné la nécessité de modifier la structure des droits pour certaines marchandises. » Le commerce mondial a été considérablement perturbé pendant la pandémie. Cependant, les exportations indiennes ont connu un redressement depuis décembre 2020 et se sont extrêmement bien comportées par la suite.

Cependant, le plein potentiel du commerce reste à exploiter. Nous devons travailler en permanence pour augmenter la part de l’Inde dans les exportations mondiales par rapport aux 1,6% actuels », a déclaré Kumar. a déclaré Kumar lors de son discours lors d’un pré-sommet organisé par le gouvernement du Gujarat dans le cadre du prochain Sommet mondial Vibrant Gujarat, qui se tiendra à Gandhinagar le mois prochain.

Le thème de ce sommet pré-Vibrant du Gujarat était « Local Goes Global – Export Led Growth ». milliards de dollars dans l’exercice actuel en s’engageant avec toutes les parties prenantes à travers les États et en atteignant les districts », a-t-il déclaré dans son discours. Outre les chefs de file de l’industrie, le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, était également présent à l’événement. « La croissance des exportations a été robuste en 2021- 22. Les exportations de marchandises sont restées supérieures à 30 milliards de dollars américains pendant 7 mois consécutifs d’avril à octobre, et octobre en particulier a été une période de performances d’exportation inhabituellement élevées, les exportations de marchandises les plus élevées jamais enregistrées ayant été enregistrées à 35,65 milliards de dollars américains », a ajouté Kumar.

Le total des exportations de marchandises d’avril à novembre 2021 était évalué à 262,5 milliards USD, soit une croissance de 50,7 % par rapport aux 174,16 milliards USD d’avril à novembre 2020-2021, a déclaré Kumar. Les mois de novembre 2021 à 22 étaient des produits d’ingénierie, des produits pétroliers, des pierres précieuses et des bijoux, des produits chimiques organiques et inorganiques, ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques.

Il a déclaré que le ministère du Commerce s’engageait avec cinq pays ou régions – l’UE, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et les Émirats arabes unis – pour la conclusion rapide d’un accord de libre-échange ou d’un ALE. Au cours de l’événement, Kumar a exhorté les entrepreneurs à commencer à fabriquer près de 100 articles qui sont actuellement importés mais qui peuvent être fabriqués localement. » Nous avons préparé et partagé une liste de 102 articles que l’Inde a importés et pour lesquels il existe un potentiel d’augmentation des capacités de fabrication nationales.

J’aimerais que les dirigeants de l’industrie recherchent de telles opportunités car elles servent le double objectif d’améliorer la capacité nationale et de réduire la dépendance à l’égard des importations », a-t-il déclaré.

