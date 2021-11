Les exportations ont atteint un record de 35,5 milliards de dollars en octobre

Les importations de produits pétroliers ont bondi de plus de 141% en glissement annuel à 14,4 milliards de dollars, tandis que les achats d’or à l’étranger ont grimpé de 104 % à 5,1 milliards de dollars devant Dhanteras.

Les exportations de marchandises ont atteint un record de 35,5 milliards de dollars en octobre, enregistrant une augmentation de 42,3% par rapport à l’année précédente et de 35,2% par rapport au niveau d’avant la pandémie (le même mois de l’exercice 20). Les exportations ont été soutenues par un flux de commandes important en provenance de marchés clés tels que les États-Unis et la Chine à la suite d’une reprise économique dans ce pays et des prix mondiaux élevés des matières premières.

Mais à 55,4 milliards de dollars, les importations ont augmenté à un rythme plus rapide de 62,5% en octobre par rapport à l’année précédente et de 45,8% par rapport au niveau d’avant la pandémie. Cela a maintenu le déficit commercial à un niveau élevé de 19,9 milliards de dollars en octobre, bien qu’il soit inférieur au record de 22,6 milliards de dollars enregistré en septembre, selon les estimations préliminaires publiées lundi par le ministère du Commerce.

Bien sûr, la demande intérieure s’est améliorée ces derniers mois après la compression induite par Covid lors de l’exercice précédent. Mais la facture des importations a été considérablement gonflée par les prix mondiaux élevés du pétrole brut, qui oscillent autour de leurs plus hauts de 3 ans, et les achats massifs d’or à l’approche de la saison des festivals.

Les importations de produits pétroliers ont bondi de 141% en glissement annuel à 14,4 milliards de dollars, tandis que les achats d’or à l’étranger ont grimpé de 104 % à 5,1 milliards de dollars devant Dhanteras. Les importations de charbon ont bondi de 119% et les importations d’huiles comestibles de 60%. Bien entendu, l’effet de base est également resté défavorable.

Cependant, les décideurs politiques peuvent chercher du réconfort dans le fait que la reprise du commerce s’est enracinée, les exportations de marchandises ayant dépassé le niveau d’avant la pandémie pendant huit mois consécutifs. Entre avril et octobre, les exportations ont atteint un record de 232,6 milliards de dollars, en hausse de 54,5% par rapport à l’année précédente et de 25,5% par rapport à la même période de l’EX20.

Les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 27,5% en octobre par rapport à l’année précédente et de 36,6% par rapport au niveau observé en octobre 2019. De même, les importations de base (hors pétrole et or) ont augmenté de 39,3% en glissement annuel et 30,7% du niveau pré-pandémique.

Avec la forte hausse de septembre et octobre, les importations de marchandises au cours des sept premiers mois de cet exercice se sont élevées à 331,3 milliards de dollars, en hausse de 78,7% par rapport à il y a un an et de 15,3% par rapport au niveau d’avant Covid.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’ICRA, a déclaré : « Les importations non pétrolières et non d’or ont encore augmenté pour atteindre 35,8 milliards de dollars en octobre 2021, avec une hausse généralisée dans divers groupes de produits de base reflétant la hausse des prix des produits de base, l’attente d’une demande festive saine et un redressement. dans l’activité économique nationale.