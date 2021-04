Les exportations ont atteint un record de 58% d’une année sur l’autre en mars pour atteindre 34 milliards de dollars

Grâce à l’augmentation des importations, le déficit commercial est passé à 14,1 milliards de dollars en mars, contre 12,6 milliards de dollars le mois précédent.

Les exportations de marchandises ont bondi de 58,2% en glissement annuel en mars pour atteindre 34 milliards de dollars, un record pour tous les mois, selon une estimation préliminaire du ministère du Commerce. Les importations ont augmenté d’environ 53% pour atteindre 48,1 milliards de dollars en mars, les importations d’or ayant augmenté de 584%.

Si la croissance inhabituelle des échanges a été favorisée par des effets de base favorables (les exportations ont baissé de 35% et les importations de près de 29% en mars 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19 et d’un blocage à partir du 25 mars), elle signale également le pire est terminée et l’offre est en mesure de mieux répondre à une reprise de la demande sur les marchés clés. Bien entendu, l’effet de base continuera également de soutenir la croissance du commerce dans les mois à venir.

Cependant, ce qui soulage les décideurs politiques, c’est que même en termes absolus, les exportations en mars ont atteint un record de 34 milliards de dollars, contre près de 33 milliards de dollars le même mois en 2019 (avant que la pandémie ne frappe). La valeur des importations était également impressionnante – 48,1 milliards de dollars.

Ce qui est également encourageant, c’est que les exportations de base (à l’exclusion du pétrole, des pierres précieuses et des bijoux) ont augmenté de près de 61% alors que ces importations ont augmenté de plus de 44%.

Le maintien des exportations élevées (en termes absolus) dans les mois à venir signalera un revirement significatif, ont déclaré certains analystes, citant les montagnes russes des exportations à la suite de la pandémie.

Les exportations de pierres précieuses et de bijoux ont augmenté d’environ 75% en mars pour atteindre 1,5 milliard de dollars, tandis que celles de produits d’ingénierie ont augmenté de plus de 70% pour s’établir à 3,8 milliards de dollars. Les importations d’or, qui ont été touchées par la pandémie et une flambée des prix au début de l’exercice précédent, ont bondi de 584% pour atteindre près de 7,2 milliards de dollars. Les importations de produits électroniques ont bondi de 77% pour atteindre 2,5 milliards de dollars et les importations de machines ont bondi de 60% pour s’établir à 1,6 milliard de dollars.

