Les expulsions devraient augmenter à la fin du moratoire pandémique ⋆ 10z

Les expulsions, qui ont été pour la plupart en pause pendant la pandémie, devraient s’intensifier lundi après que l’administration Biden a autorisé l’expiration du moratoire fédéral au cours du week-end et que le Congrès n’a rien pu faire pour le prolonger.

Les défenseurs du logement craignent que la fin du moratoire des Centers for Disease Control and Prevention n’entraîne l’expulsion de millions de personnes. Mais la plupart s’attendent à ce que la vague d’expulsions se développe lentement au cours des semaines et des mois à venir alors que la bureaucratie consistant à retirer les gens de leur domicile redémarre.

Le dimanche soir, le président de la Chambre Nancy Pelosi et les dirigeants démocrates de la Chambre ont appelé l’administration Biden à prolonger immédiatement le moratoire, le qualifiant d’« impératif moral » pour empêcher les Américains d’être expulsés de chez eux pendant une vague de COVID-19.

L’administration Biden a annoncé jeudi qu’elle autoriserait l’expiration de l’interdiction, arguant que ses mains étaient liées après que la Cour suprême des États-Unis a signalé que la mesure devait prendre fin.

Une femme parle au téléphone devant une pancarte en créole haïtien lors d’une conférence de presse tenue par une coalition de groupes de justice du logement pour protester contre les expulsions, le vendredi 30 juillet 2021, devant le Statehouse de Boston. (Photo AP/Michael Dwyer)



“Les locataires en difficulté sont désormais confrontés à une crise sanitaire et à une crise d’expulsion”, a déclaré Alicia Mazzara, analyste de recherche principal au Center on Budget and Policy Priorities.

« Sans le moratoire du CDC, des millions de personnes risquent d’être expulsées ou de devenir sans-abri, augmentant leur exposition au COVID alors que les cas augmentent à travers le pays. Les effets tomberont lourdement sur les personnes de couleur, en particulier les communautés noires et latinos, qui sont confrontées à un plus grand risque d’expulsion et à plus d’obstacles à la vaccination. »

Plus de 15 millions de personnes vivent dans des ménages qui doivent jusqu’à 20 milliards de dollars à leurs propriétaires, selon l’Aspen Institute. Au 5 juillet, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau.

Les parties du Sud et d’autres régions où la protection des locataires est plus faible connaîtront probablement les plus gros pics et les communautés de couleur où les taux de vaccination sont parfois plus faibles seront les plus durement touchées. Mais les défenseurs disent que cette crise est susceptible d’avoir un impact plus large que les expulsions pré-pandémiques.

L’administration Biden avait espéré que les montants historiques d’aide au loyer alloués par le Congrès en décembre et mars aideraient à éviter une crise d’expulsion. Mais la distribution a été douloureusement lente. Seulement environ 3 milliards de dollars de la première tranche de 25 milliards de dollars avaient été distribués jusqu’en juin par les États et les localités. Un autre 21,5 milliards de dollars ira aux États.

Ashley Phonsyrie, 22 ans, qui sera devant le tribunal jeudi pour une audience d’expulsion après avoir perdu plusieurs milliers de dollars dans son appartement de deux chambres à Fayetteville, Arkansas, a déclaré que son propriétaire refusait de prendre une aide au loyer. Elle a quitté son emploi après avoir été blessée dans un incident de violence domestique et souffrant de dépression et d’anxiété. L’audience d’expulsion a lieu un jour après que son affaire de violence domestique a été portée devant le tribunal.

Des membres d’une coalition de groupes de justice en matière de logement tiennent des pancartes pour protester contre les expulsions lors d’une conférence de presse devant le Statehouse, le vendredi 30 juillet 2021, à Boston. (Photo AP/Michael Dwyer)

“Cela me frustre et me fait peur”, a-t-elle déclaré à propos de son expulsion. “J’essaie tellement de faire les choses correctement et il ne semble pas que ce soit suffisant.”

Dans tout le pays, les tribunaux, les avocats et les forces de l’ordre se préparent à ce que les expulsions reviennent aux niveaux d’avant la pandémie, à une époque où 3,7 millions de personnes étaient déplacées de leur foyer chaque année, ou sept chaque minute, selon le laboratoire d’expulsion à Université de Princeton.

À Saint-Louis, où le bureau du shérif gère les expulsions ordonnées par le tribunal, le shérif Vernon Betts que 126 expulsions avaient été ordonnées en attendant la fin du moratoire. Son bureau prévoit d’appliquer environ 30 expulsions par jour à partir du 9 août.

Betts sait qu’il y aura bientôt des centaines de commandes supplémentaires. Il a déjà été contacté par d’innombrables propriétaires qui n’ont pas encore déposé de demande d’expulsion, mais envisagent de le faire. Et il s’attendait à augmenter ses effectifs.

“Ce que nous prévoyons de faire, c’est de tripler notre équipe de deux hommes”, a-t-il déclaré. « Dès le départ, nous voulons nettoyer ces 126 expulsions. »

Sgt. Guillaume Brown, qui dirige l’unité des expulsions du bureau du shérif du comté de Milwaukee, s’attend à ce que de nombreuses expulsions suivent la fin du moratoire. Il a présenté des statistiques qui montraient la forte baisse des expulsions depuis le début de la pandémie : près de 4 000 en 2018 et 2019, puis une chute à environ 1 900 en 2020.

“Je pense qu’une fois que les expulsions seront terminées, il n’y aura plus de moratoire en place, ça va devenir vraiment mauvais”, a-t-il déclaré.

« C’est la position la plus difficile dans laquelle j’aie jamais été, car en fin de compte, j’ai de l’empathie et de la sympathie. Je suis tenu par la loi de l’État d’exécuter cela », a-t-il déclaré. “Vous devez ressentir pour ces personnes … regarder de petits enfants traverser tout cela, tout ce processus.”

Des membres d’une coalition de groupes de justice en matière de logement tiennent des pancartes pour protester contre les expulsions lors d’une conférence de presse devant le Statehouse, le vendredi 30 juillet 2021, à Boston. (Photo AP/Michael Dwyer)



Lee Camp, un avocat du groupe juridique de St. Louis ArchCity Defenders, a déclaré que la grande majorité des locataires menacés d’expulsion n’ont pas d’avocat, souvent parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre. Pendant ce temps, a-t-il dit, les affaires d’expulsion passent rapidement devant les tribunaux du Missouri, souvent en quelques semaines.

“La balance de la justice est juste à cet incroyable déséquilibre”, a déclaré Camp.

Dans le Wisconsin, Heiner Giese, conseiller juridique de l’Apartment Association of Southeastern Wisconsin, a déclaré que son association professionnelle pour les propriétaires d’immeubles locatifs dans la région de Milwaukee a été “très ferme en exhortant nos membres et tous les propriétaires à ne pas expulser”.

“Je crois assez fermement aux commentaires que nous recevons de nos membres dans la région de Milwaukee … il n’y aura pas ce tsunami géant d’expulsions”, a déclaré Giese.

Encore, Colleen Foley, directrice exécutive de la Legal Aid Society of Milwaukee, a déclaré qu’elle s’attend « certainement » à une légère hausse. Elle a déclaré que 161 expulsions avaient été déposées la semaine dernière, une augmentation significative par rapport aux semaines précédentes où les dépôts avaient tendance à osciller entre 100 et 120.

