Les expulsions d’immigrants illégaux chutent de 90 % au cours des six premiers mois de l’administration Biden

Les expulsions de migrants illégaux vers les États-Unis, y compris ceux qui ont commis des crimes graves et violents, sont tombées à leur plus bas niveau depuis plusieurs décennies au cours de la première année de la présidence Biden.

Selon les données récemment publiées par l’Immigration and Customs Enforcement, le nombre total d’expulsions d’immigrants illégaux du 21 janvier au 9 juillet a diminué de 90 % par rapport à la même période en 2019 – avant le début soudain de la pandémie de coronavirus.

Cette baisse intervient alors que les passages illégaux des frontières ont parfois atteint des niveaux records. À son entrée en fonction, le président a promis de suspendre tous les renvois pendant 100 jours. Couplées à un blocage bureaucratique et à des procédures de confirmation pour les nominations politiques, les expulsions ont effectivement été bloquées.

Jessica Vaughan, du Center for Immigration Studies, l’organisation qui a obtenu les données via une demande en vertu de la Freedom of Information Act, a rédigé un rapport sur les implications politiques de la décision de l’administration d’arrêter les expulsions à tout type de taux standard.

« Cet effondrement des expulsions est indéniablement dû aux politiques mises en place par le président Biden lors de son entrée en fonction, y compris un moratoire sur les expulsions (qui a été suspendu par un juge fédéral) et en restreignant sévèrement les types de cas que les agents de l’ICE peuvent poursuivre », a déclaré Vaughan au Balise libre de Washington.

« Les agents ne sont autorisés à prendre des mesures que contre les criminels étrangers illégaux les plus flagrants, et même dans ce cas, ils doivent remplir des documents volumineux pour ce qui serait normalement des cas d’expulsion de routine », a-t-elle poursuivi.

Au cours du premier semestre 2021, l’ICE n’a pu expulser que 6 000 immigrants illégaux aux antécédents criminels graves des États-Unis.

L’ICE a récemment été chargé par son chef par intérim, Ta Johnson, de se concentrer principalement sur l’expulsion des illégaux qui présentent un risque pour « la sécurité nationale, la sécurité des frontières et notre sécurité publique ».

La directive faisait partie d’un plan visant à ce que l’agence réévalue son utilisation des ressources – bien que, selon les chiffres ci-dessus, il n’est pas clair dans quelle mesure ce plan est mis en œuvre.

L’exercice 2021 a vu un record de 1,7 million d’arrestations de migrants illégaux à la frontière américaine, un chiffre plus élevé que toute autre année enregistrée, et environ le triple du nombre moyen d’arrestations effectuées chaque année entre 2013 et 2019.