Les extensions de cheveux d’Angelina Jolie ont échoué et Internet est impitoyable

De dos, la division entre cheveux naturels et le faux était très évident. Certains étaient scandalisé par le styliste qui a fait ça à l’actriceQuand c’est supposé, beaucoup de gens passent en revue le look final d’une célébrité avant de se rendre à un si grand événement.

« Si jamais je doute de moi au travail à l’avenir. Je me rappellerai, au moins je n’ai pas envoyé Angelina Jolie sur le tapis rouge avec des cheveux comme ça… »

« Maintenant, je ne suis pas coiffeuse, mais celui qui a fait les extensions de cheveux d’Angelina Jolie l’a mal fait et/ou ivre », a écrit un autre fan.

Versace a confectionné cette robe en maille métallique spécialement pour Jolie. C’est un corset drapé et une jupe qui tombe parfaitement sur le corps d’Angelina, et sur la hanche avant il y avait un autre drapé et un autre à l’automne.