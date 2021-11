Les extensions de Destiny 2 disparaissent du Xbox Game Pass

Image : Bungie

Destiny 2 a la réputation d’être alambiqué et obtus, même parmi les jeux de service en direct, et les choses sont sur le point d’empirer en ce qui concerne ses extensions, avec des parties intégrantes du jeu arbitrairement payantes derrière d’anciens produits.

Le MMO de science-fiction a toujours eu du mal avec cela dans une certaine mesure, mais deux développements récents l’ont mis au premier plan. Tout d’abord, le développeur Bungie a annoncé qu’il mettrait en sécurité la majorité de l’extension Forsaken 2018 et revendrait le contenu restant sous un nouveau titre appelé Forsaken Pack. Deuxièmement, le studio a annoncé que les extensions de Destiny 2 quitteraient le Xbox Game Pass, ce qui signifie que des millions de joueurs devraient désormais prendre le temps de leur vie limitée pour déterminer quelles pièces acheter pour continuer leur voyage.

Voici donc la répartition complète :

Destiny 2 est ostensiblement gratuit mais en contient très peu puisque la majeure partie de son contenu a été voûtée l’année dernière. Forsaken coûte 25 $ jusqu’au 7 décembre, date à laquelle sa campagne et l’emplacement de Tangled Shore deviendront gratuits. Le reste, y compris le donjon Shattered Throne, Last Wish raid, et exotiques, continuera d’être vendu sous le nom de Forsaken Pack pour un prix encore non divulgué.Shadowkeep est une extension qui coûte 25 $ et comprend une campagne, le Pit of Heresy Dungeon et Garden of Salvation Raid.Beyond Light coûte 40 $ et comprend un campagne, le raid Deep Stone Crypt et la sous-classe Stasis.

Comme l’écrivain Forbes Paul Tassi l’a récemment confirmé avec Bungie, vous devrez acheter l’une de ces extensions pour déverrouiller les arbres de la sous-classe moyenne (lire: beaucoup de capacités magiques), et en raison d’un accord Black Friday en cours en ce moment, vous pouvez obtenez le Destiny 2: Legendary Edition qui comprend tout pour 31 $, en baisse de 60% par rapport au prix régulier de 80 $.

Jusqu’à récemment, l’équivalent de cette édition légendaire était disponible pour tous les abonnés au Game Pass. Mais cela disparaîtra le 8 décembre, le lendemain de la mise en ligne du prochain pack du 30e anniversaire (lui-même 25 $ de plus). À ce stade, les gens comme moi qui n’ont jamais réfléchi à tout cela devront abandonner une bonne partie de la monnaie pour rester sur le manège de Destiny, surtout si la remise actuelle du Black Friday expire avant cette date. Ce serait une pilule plus facile à avaler pour moi personnellement si je n’avais pas déjà payé tout ça sur PlayStation, que je fais des allers-retours grâce à la progression croisée.

G/O Media peut toucher une commission

C’est encore plus déroutant pour le nouveau joueur qui essaie de monter à bord à mi-parcours et qui devra également dépenser 10 $ supplémentaires sur le pass de combat Season of the Lost pour en avoir pour son argent. Tout cela fait partie de la façon bizarre de Bungie de monétiser la suite complète de contenu à venir dans l’extension The Witch Queen de l’année prochaine.

Vous voulez débloquer certains donjons supplémentaires ? Assurez-vous d’acheter l’édition numérique de luxe. Vous voulez découvrir la merveilleuse campagne d’histoires de Forsaken avant qu’elle ne disparaisse en février ? Attendez le 7 décembre quand il sera gratuit. À moins que vous ne soyez abonné au Game Pass, auquel cas vous pouvez y accéder maintenant, mais vous devrez dépenser plus d’argent pour le garder ainsi à partir du 8 décembre.

Les nouveaux arrivants dans ce paysage infernal du jeu en tant que service pourraient être pardonnés de penser que le moyen le plus simple de résoudre les conneries serait simplement de pré-commander le pack Witch Queen Deluxe + Bungie 30e anniversaire de 2022 pour 100 $. Cela devrait contenir tout dans le passé récent et dans un avenir prévisible, n’est-ce pas ? Spoiler : non.

Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi, et pourtant c’est le cas, car c’est le Destin.