Les extensions de stockage SSD PS5 de Sony sont nulles, mais seulement pour l’instant

Après des mois d’attente d’informations, nous avons enfin des nouvelles sur les mises à niveau de capacité de stockage PS5 avec un SSD interne. Alors que Sony a ajouté la possibilité d’utiliser des disques durs externes pour le stockage à froid il y a quelques mois, les joueurs étaient toujours limités à environ 667 Go d’espace SSD pour exécuter des jeux PS5. Avec de nombreux titres plus volumineux maintenant en moyenne 50 Go ou plus avant les correctifs, cet espace se remplit rapidement.

Maintenant, bien qu’il ne soit pas encore largement disponible, Sony a publié les étapes nécessaires aux bêta-testeurs PS5 pour mettre à niveau leur stockage avec un lecteur M.2 compatible. Bon type de.

Il existe toute une série de clauses de non-responsabilité, y compris la déclaration qui fait froncer les sourcils selon laquelle, simplement parce qu’un SSD répond aux exigences de vitesse et de taille recommandées, il n’y a aucune garantie qu’il fonctionnera. Même si un lecteur fonctionne, si vous y installez certains des meilleurs jeux PS5, les performances risquent de se dégrader par rapport au stockage sur le SSD interne ultra-rapide de la PS5. En fin de compte, les extensions de stockage SSD PS5 de Sony sont nulles, mais cela ne devrait être que pour le moment.

Ce qui fonctionnera ou ne fonctionnera pas est une litanie de confusion.

Dès le départ, il est un peu inquiétant que Sony ne puisse même pas donner une petite liste des premiers modèles de SSD dont le fonctionnement est garanti. Dans l’état actuel des choses, il n’y a qu’un seul SSD, le Seagate FireCuda 530 NVMe, qui est annoncé par le fabricant – mais surtout pas Sony – comme entièrement compatible avec la PS5. Bien que cette fonctionnalité soit actuellement en phase de test bêta, il reste clairement un long chemin à parcourir avant même qu’il n’y ait une petite liste de disques pouvant être achetés en toute tranquillité d’esprit. Ce qui fonctionnera ou ne fonctionnera pas est une litanie de confusion.

Les utilisateurs doivent également ouvrir eux-mêmes la baie de stockage interne pour visser le lecteur. Ce n’est pas trop compliqué, sauf que vous voudrez ajouter un dissipateur thermique à votre disque s’il n’en est pas déjà installé un. Avec un dissipateur thermique connecté, le lecteur peut ne plus s’adapter. Ces petits problèmes s’ajoutent à la gêne, en particulier lorsqu’il s’agit de quelque chose d’aussi cher qu’un SSD NVMe.

Dans cet esprit, je pense que les choses s’uniront et que ce processus s’améliorera. Ne vous y trompez pas, ce processus de dentition va sucer. Il est également important de résoudre ces problèmes dès maintenant, car Sony Worldwide Studios travaille dur sur une prochaine liste de titres majeurs. Je supprime déjà des jeux au moment où je les termine, donc avec des titres comme Horizon Forbidden West et le prochain God of War qui arriveront au cours de la prochaine année, plus d’espace sera nécessaire. C’est le moment de lisser les rides.

Il convient également de noter qu’historiquement, Sony a été trop prudent en promettant quoi que ce soit concernant les fonctionnalités PlayStation. C’est la même entreprise qui a parlé avec hésitation du “top 100” des jeux PS4 fonctionnant bien sur la PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Avec la sortie de la console des fêtes, seuls 10 jeux ne fonctionnaient pas dans toute la bibliothèque de la PS4. Ce n’est pas une situation individuelle, mais il y a de fortes chances que Sony ait opté pour une approche “mieux vaut prévenir que guérir” pour approuver les lecteurs, du moins pour le moment.

L’itinéraire de Sony pour fournir un stockage interne étendu est également facilité par son approche plus ouverte. Au lieu de s’associer exclusivement à une seule marque, Sony autorise théoriquement la prise en charge de n’importe quel lecteur de n’importe quelle entreprise, à condition qu’il réponde aux normes correctes et réussisse les tests. Une seule carte est sûre de fonctionner pour le moment, mais il y en a d’autres qui suivront presque certainement.

Le fait d’avoir plusieurs fournisseurs tiers signifie que les prix pourraient baisser beaucoup plus rapidement qu’une option propriétaire. Il y a aussi juste la nature de l’option elle-même : si vous ne voulez pas vous ruiner, vous pouvez opter pour un lecteur plus petit de 500 Go. Si, toutefois, vous voulez tout le stockage possible, vous pouvez déposer près de mille dollars sur un lecteur de 4 To et ne plus avoir à vous soucier de l’espace.

C’est certainement une juxtaposition intéressante avec la carte d’extension de stockage Xbox, qui offre une simple carte plug-and-play de 1 To. C’est facile à utiliser mais il n’y a pas d’autres options. Cela pourrait changer à l’avenir, mais pour l’instant, les utilisateurs sont limités à une extension unique, ce qui montrera des limites au cours de l’année à venir si davantage de modèles ne sont pas disponibles.

Naviguer dans ce qui peut et ne peut pas être utilisé avec votre PS5 va nécessiter pas mal de recherches, quelque chose qui est plus que juste pour se sentir irritable, surtout avec le manque d’informations et de nombreux avertissements. Cela devrait s’améliorer cependant, avec le des angles positifs à cette approche s’épanouissant au fil du temps.

