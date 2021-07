Les extensions, grands protagonistes de l’Eurocopa

07/07/2021 à 23h40 CEST

Arnau montserrat

Des mois et des mois d’un calendrier infernal. Serré, avec pratiquement pas de repos en raison de la fin tardive de la saison 19/20 causée par le covid. Blessures, revers, plaintes de tous. Et après la fin de l’année avec les tapis des joueurs en réserve, l’Eurocup jouait.

Phase de poules de trois matchs minimum, huitièmes de finale entrés en jeu lors de l’édition 2016 et pour couronner le tout, le système pour obtenir le ticket continue de passer par 30 minutes de prolongation. Les images de joueurs fusionnés ont été une constante mais c’est que pour boucler l’équation, l’Euro 2021 restera dans l’histoire comme l’Euro des prolongations. Pour être exact, sept des quatorze manches disputées jusqu’à présent se sont soldées par un match nul et donc avec la nécessité de passer par des prolongations ou des pénalités pour aller au tour.

Record historique

Quatre prolongations en huitièmes de finale et une de plus en quarts s’élevaient à cinq. Les mêmes qu’en 1996 ou 2016 qui détenaient le record jusqu’à présent. Mais il restait encore les « demi-finales » et la finale. L’Italie-Espagne a transformé le tournoi actuel sur le vieux continent comme celui avec le plus de matchs nuls au cours des 90 minutes. L’Angleterre et le Danemark n’ont pas non plus raté le rendez-vous avec leur 1-1 en temps réglementaire, ils ont ajouté une autre extension à la liste. Ce sera un record difficile à battre.

Au total, 7 des 14 centres sont passés par la « prolongation ». En 1976, 1984, 1996 et en 2000, les deux demi-finalistes ont également eu besoin de temps supplémentaire pour passer. Des équipes comme l’Espagne l’ont vécu trois fois, un record absolu et l’Italie en a également eu besoin à deux reprises.

Le débat reste ouvert et plus encore avec la décision de la Copa América d’envoyer les deux équipes aux tirs au but en cas de match nul. Précisément pour éviter plus de charge sur les jambes des joueurs. Bien sûr, l’émission de football n’est emportée par personne.