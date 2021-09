Les extérieurs des maisons de villageois les plus mignons de New Horizons 10z viral

Choisir des thèmes de conception dans Animal Crossing: Nouveaux Horizons peut être difficile, mais l’un des meilleurs moyens de diffuser une esthétique sur une île est d’utiliser les extérieurs les plus mignons des maisons de villageois. Bien qu’il existe des options de conception apparemment infinies dans New Horizons, il n’y a que quelques bâtiments dans le jeu. Parmi celles-ci, seules les maisons des joueurs peuvent être personnalisées pour s’intégrer au reste du décor de l’île. Le manque de choix de conception pour des bâtiments comme les services aux résidents ou le musée peut parfois sembler limité, mais heureusement, les joueurs ont beaucoup plus d’options disponibles lors de la sélection des maisons de villageois, les bâtiments les plus courants du jeu. Jusqu’à 10 villageois de New Horizons peuvent vivre sur une île à la fois, chacun avec sa propre conception de maison. Avec près de 400 villageois recrutables dans New Horizons, il existe de nombreuses options de maison de villageois mignonnes disponibles, quel que soit le thème de l’île.

Il existe diverses motivations pour sélectionner les villageois de New Horizons qui doivent déménager sur une île, certains joueurs recherchant un type de personnalité ou une espèce animale spécifique. L’un des détails les plus importants à considérer à des fins de décoration, cependant, est à quoi ressemble l’extérieur de la maison du villageois. La maison de chaque villageois dans Animal Crossing: New Horizons est unique des autres, inspirée par son villageois individuel en termes de couleur et de design. L’aménagement intérieur de leurs maisons dans New Horizons peut changer en fonction des articles qu’ils reçoivent ou lorsqu’ils emménagent sur l’île. Cependant, l’extérieur de la maison de chaque villageois sera toujours le même.

La décoration extérieure est une si grande partie de New Horizons, et les extérieurs des maisons de villageois sont une excellente source d’inspiration pour la conception d’une île. La grande variété de styles de maison est créée par différentes combinaisons de toits, de portes, de textures, de formes de maison et de couleurs. Il y a tellement de détails parmi lesquels choisir, mais tout comme pour les villageois eux-mêmes, certaines conceptions de maisons sont plus utiles pour certains thèmes que d’autres. Ces extérieurs de maison de villageois Animal Crossing: New Horizons sont parmi les plus mignons disponibles dans le jeu.

Extérieur de la jolie maison New Horizons de la villageoise Diana

Diana est une villageoise aux cerfs de New Horizons avec un extérieur propre, élégant et majestueux, peut-être en raison de son type de personnalité arrogant et obsédé par l’apparence. Bien que la texture semblable à la pierre rende la maison chaleureuse et invitante, ce sont les petits détails qui rendent la maison visuellement intrigante. Les arches cohérentes et le design délicat de la porte grillagée en fer blanc font de la maison de Diana une excellente option pour les joueurs qui souhaitent apporter un bâtiment plus élégant à leur île.

Extérieur de la jolie maison New Horizons du villageois Drake

Drake, le villageois de canard paresseux, est apparu dans tous les jeux Animal Crossing depuis Animal Crossing: Wild World. L’extérieur et l’intérieur de sa maison ont évolué subtilement tout au long des jeux, s’en tenant généralement à une esthétique camp/cabine. Dans New Horizons, Drake a une belle maison verte en pin ou en forêt avec des garnitures en bois marron et une porte en bois. Les tons terreux et les accents de cette maison la rendent parfaite pour une île New Horizons sur le thème de la nature ou de la forêt, que Drake appréciera à coup sûr.

L’extérieur de la jolie maison New Horizons du villageois Pekoe

Dans New Horizons, Pekoe est un villageois normal avec une maison vraiment mignonne. La maison de style oriental a une excellente combinaison de couleurs rouge, blanc, noir et or. La fenêtre et la porte impériale de Pekoe ont des motifs complexes, et sa lanterne rouge complète parfaitement ces détails. Sa forme unique avec des arêtes vives fait de cette maison une option parfaite pour une île New Horizons avec une esthétique urbaine. Alternativement, la maison de Pekoe serait également le complément parfait à un quartier plus rural et traditionnel, en particulier celui qui utilise les nombreuses décorations de style asiatique de New Horizons.

L’extérieur de la jolie maison New Horizons de Villager Étoile

Étoile est un villageois de moutons normal qui a été présenté à New Horizons un an après la sortie du jeu. Pour l’instant, elle ne peut être invitée à rejoindre une île que via sa carte amiibo, mais sa maison est certainement l’une des plus mignonnes disponibles. Le design d’Étoile est basé sur les personnages de Sanrio Kiki et Lala de la série Little Twin Stars. Kiki et Lala sont souvent représentées respectivement avec des cheveux bleus et roses, ce qui explique la coloration rose pastel et bleu pâle de l’extérieur de la maison. La maison New Horizons d’Étoile s’intégrerait bien dans un thème féerique ou une île à l’esthétique colorée et fantaisiste.

Extérieur de la jolie maison New Horizons du villageois Ed

Dans New Horizons, Ed est un villageois de chevaux suffisant. Il est de couleur bleu vif avec une crinière et une queue jaune vif, qui contrastent fortement avec sa maison principalement blanche. Mis à part son toit en tuiles aqua, cette maison est une toile vierge aux lignes épurées. Son design élégant aurait fière allure n’importe où sur une île, qu’elle soit placée sur une haute falaise ou sur une plage New Horizons au bord de l’océan. Cette maison peut être adaptée pour s’adapter à presque tous les thèmes d’île, surtout si les joueurs offrent à Ed une couronne pour égayer sa porte d’entrée.

Extérieur de la jolie maison New Horizons du villageois Tangy

L’un des villageois les plus visuellement uniques et les plus anciens de la série Animal Crossing est Tangy, le chat plein d’entrain. Sa maison imite sa coloration orange et verte, qui elle-même imite les agrumes avec une feuille attachée sur le dessus. La garniture blanche lui donne une sensation nette, complétant bien les autres couleurs vives. La maison de Tangy serait parfaite pour une île tropique, surtout pendant la saison estivale de New Horizons lorsque l’herbe est du vert le plus brillant. L’ajout de palmiers, de meubles sur le thème des fruits ou de fleurs aux couleurs vives autour de la maison de Tangy la rendrait encore plus éclatante.

Extérieur de la jolie maison New Horizons du villageois Ava

Dans New Horizons, Ava est une villageoise de poulet normale avec une maison unique. La conception géométrique de cette maison se retrouve dans tout le bâtiment carré et carré avec ses accents de brique et les motifs de la fenêtre et de la porte. Les briques rouges s’harmonisent très bien avec les bardeaux incurvés du toit en termes de couleur et de style, réunissant l’ensemble du design. La maison d’Ava est très neutre et les accents de brique se démarqueraient dans n’importe quel environnement, ce qui en fait un excellent ajout à toute île de New Horizons.

L’extérieur de la jolie maison New Horizons du villageois Pancetti

Pancetti est un villageois de cochon arrogant dans New Horizons. Bien que sa maison soit assez standard avec peu de détails notables, c’est la palette de couleurs intéressante qui attire immédiatement le regard. L’extérieur jaune moutarde et orange brûlé avec garniture en acajou met parfaitement en valeur le bleu inattendu de la simple porte de la maison. La maison de Pancetti serait magnifique dans un thème automnal confortable, surtout lorsque les feuilles sont les plus colorées au milieu de la saison d’automne de l’ACNH. Il y a tellement de jolis designs extérieurs de maison de villageois disponibles dans Animal Crossing: Nouveaux Horizons qui ne manqueront pas d’inspirer la créativité pour de nombreuses saisons à venir.

