Les fabricants d’accessoires Apple seraient touchés par une pénurie de rondelles de chargement Apple Watch

Les pénuries d’approvisionnement affectent actuellement de nombreux secteurs et Apple n’est pas à l’abri. En plus des pénuries affectant le Mac et l’iPad, l’Apple Watch est également indirectement touchée, les fabricants d’accessoires tiers ayant du mal à s’approvisionner en chargeurs Apple Watch.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que des pénuries d’approvisionnement ont frappé certains fabricants d’accessoires Apple Watch. Les petites entreprises d’accessoires seraient confrontées à des problèmes d’approvisionnement en rondelles de charge propriétaires d’Apple pour les intégrer dans leurs propres accessoires.

Certaines petites sociétés d’accessoires m’ont dit que les rondelles de chargement de montres exclusives d’Apple, qui sont disponibles pour l’intégration de sociétés tierces, étaient en nombre insuffisant, retardant certaines expéditions. On ne sait pas ce qui a conduit aux pénuries, mais cela pourrait être un autre effet d’entraînement des problèmes de chaîne d’approvisionnement touchés par la pandémie qui se sont produits au cours de la dernière année.

Les chargeurs Apple Watch propriétaires d’Apple ne semblent pas être affectés par les pénuries d’approvisionnement, avec différentes longueurs et styles de chargeurs facilement disponibles sur l’Apple Store en ligne. Un chargeur Apple Watch de Native Union, en revanche, est actuellement en rupture de stock jusqu’en août via l’Apple Store en ligne.

Apple publiera ses résultats du troisième trimestre 2021 le 27 juillet. La société a averti que les contraintes liées à l’iPad et au Mac pourraient lui coûter entre 3 et 4 milliards de dollars de revenus pour le troisième trimestre fiscal.

