Les fabricants d’accessoires de console PS5 n’arrêteront pas de narguer les avocats de Sony

Image : Dbrand

Dbrand, une marque d’accessoires technologiques que mon colocataire m’a décrite comme « pour les mecs qui aiment les nouveaux iPhones », a décidé de mener une guerre juridique très bruyante avec Sony Entertainment concernant leurs plaques et étuis PS5 totalement fins.

Il y a quelques mois, Dbrand a fait sa première tentative de fabrication de plaques PS5 noires, appelées Darkplates, pour remplacer les blanches avec lesquelles les quelques PS5 existantes sont livrées. La marque a ensuite raillé Sony pour les poursuivre en justice pour avoir fabriqué ce produit. Sans surprise, Sony a menacé de les poursuivre. Le premier jeu de Darkplates sorti était tout simplement trop proche des originaux de Sony – trop clairement marqués d’une iconographie similaire à celle du bouton Dualshock, mais légalement distincte – et a été retiré de la vente. On pourrait penser que ce serait la fin, mais non. Maintenant, quelques jours et une poignée d’avocats plus tard, Dbrand est de retour avec le Darkplate 2.0, maintenant avec des évents !

La liste des produits sur leur site Web n’est rien sinon antagoniste. De ses visuels de joueur incroyablement lisses à son attitude « non, vous ne pouvez pas toucher à ça », le site Web dégage des vibrations vraiment sauvages. Pour citer la section « Éviter les poursuites » de la page du produit :

Imaginez ceci : vous êtes une entreprise de 15 000 000 000 000 qui venez de dépenser une petite fortune pour concevoir sa console de jeu de nouvelle génération. Une société privée dirigée par des robots le rend noir. Le monde se réjouit. Vous êtes livide. Vous confiez vos frustrations à une équipe d’avocats. Ils se mettent au travail. Désormais, sous la menace d’un litige, ces robots doivent reconcevoir leurs Darkplates… tout en finançant une défense juridique. Inutile de dire que certains coins ont été coupés. Je vous en prie.

Tout ce snark est utilisé pour décrire la poignée de changements entre les Darkplates et votre PS5 standard. Les ailerons assez laids et très cassants ont disparu, ce qui fait que les plaques de la console affleurent la machine elle-même. Dbrand a également ajouté un évent pour un refroidissement supplémentaire qui, selon le site Web, aide à la température de la console, mais sans aucune statistique pour le sauvegarder, il pourrait tout aussi bien être un différenciateur esthétique pour protéger davantage l’entreprise des poursuites judiciaires de Sony. Enfin, ils ont ajouté une série de modifications cosmétiques, notamment une bande lumineuse à LED, pour distinguer davantage ce morceau de plastique légal douteux de l’original.

Personnellement, je suis tout pour la personnalisation de la console. En tant qu’amateur de claviers mécaniques et de baskets, je ne peux m’empêcher d’aimer les couleurs sympas et la personnalisation inutile. Les accessoires de console et les contrôleurs personnalisés ont toujours existé dans un espace étrange, parfois réprimé, mais je n’ai jamais rien vu d’aussi agressif que le Darkplate. La raillerie des avocats est un jeu dangereux, mais je ne peux m’empêcher de leur souhaiter bonne chance.