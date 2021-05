Les fabricants d’acier augmentent les prix jusqu’à 4500 roupies la tonne

Roy a déclaré que la deuxième vague en cours du coronavirus rend les perspectives de la demande quelque peu incertaines au cours de la première moitié de l’exercice 22, tandis que les exportations restent une alternative viable disponible pour les principaux fabricants d’acier en Inde.

Les aciéries ont augmenté leurs prix jusqu’à 4 500 Rs la tonne depuis le début du mois, portant le prix de référence des bobines laminées à chaud (HRC) sur le marché de Mumbai à un niveau record de près de 68 000 Rs la tonne.

Malgré une demande intérieure anémique principalement due au verrouillage et aux restrictions de mobilité, la hausse des prix vise principalement à s’aligner sur les prix internationaux, qui n’ont cessé d’augmenter ces derniers temps grâce à la Chine limitant ses exportations.

«Avec le Japon et la CEI, les prix à l’exportation HRC dépassant 1 000 $ / tonne, les prix au débarquement en Inde se situent désormais entre 80 000 Rs et 83 000 Rs / tonne avec peu de disponibilité. Les usines indiennes citent plus de 970 $ / tonne pour leurs exportations, ce qui se traduit par des réalisations au niveau des usines de 71 000 Rs / tonne. Les prix intérieurs du HRC au niveau du commerce sont proches de 65 000 Rs / tonne », a déclaré JP Morgan dans une note du 28 avril.

Il a déclaré que les usines indiennes avaient augmenté les prix au comptant du HRC sur le marché intérieur de 7000 Rs / tonne en avril et voyaient une forte possibilité que les usines augmentent les prix intérieurs du HRC jusqu’à 7000 Rs / tonne, réparties entre mai et juin en raison d’un très grand écart entre les usines nationales. et les prix du marché.

«Les prix intérieurs de l’acier sont actuellement à des niveaux records, après la dernière augmentation. Le principal moteur de cette augmentation semble être la vigueur des prix internationaux de l’acier. Malgré la dernière augmentation, les prix intérieurs sont réduits de 8 à 9% par rapport au coût au débarquement de l’acier importé, ce qui permettra probablement aux acteurs de conserver les niveaux de prix à court terme, à moins que les prix internationaux ne se corrigent significativement », a déclaré Jayanta Roy, vice-président principal, Icra.

Une importante société sidérurgique, demandant l’anonymat, a déclaré que même après la dernière hausse, les prix intérieurs de l’acier se négocient à un rabais de 8 000 roupies par tonne par rapport au coût au débarquement des importations.

«Cela implique qu’il y a de la place pour d’autres randonnées. Les aciéries pourraient augmenter les prix de 2 000 à 4 000 roupies la tonne avec une autre hausse probable à la mi-mai ou au début de juin », a-t-il déclaré.

Au cours de l’exercice 2020-2021, les exportations d’acier fini de l’Inde, à 10,79 millions de tonnes (MT), ont augmenté de 29,1% par rapport aux exportations en 2019-20. Les importations à 4,75 MT ont diminué de 29,8% sur la même période.

En mars seulement, les exportations et les importations ont augmenté de 125,7% et 33,3% respectivement par rapport au mois correspondant de l’année dernière. D’un mois à l’autre, les exportations et les importations ont augmenté respectivement de 97,4% et 8,9% en mars 2021. L’Inde a accosté 63% des exportations en mars vers l’Italie, l’Espagne, la Belgique et Hong Kong.

