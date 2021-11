Les fabricants de cigares d’Estrémadure vont paralyser les livraisons de tabac en signe de protestation

11/11/2021 à 22:02 CET

Rocío Cantero

Les cigariers d’Estrémadure renouent avec les mobilisations. Le secteur a soutenu de manière majoritaire le lancement d’actions de protestation de réclamer les bas prix qu’ils reçoivent cette année pour leurs productions, malgré l’augmentation des coûts qui a réduit la rentabilité. Lundi, ils commenceront une semaine de chômage dans les livraisons de tabac dans les deux centres de travail de Cetarsa (à Talayuela et Navalmoral) et il y aura aussi une concentration aux portes de l’usine de Talayuela à 12 heures ce premier jour de protestation, comme convenu lors de l’assemblée qui s’est tenue hier mercredi à la maison de la culture Talayuela, convoquée par les organisations agricoles UPA UCE et Asaja Extremadura et par Cooperativas Agroalimentarias. La participation des producteurs et le soutien aux manifestations ont été « massifs », selon les organisateurs, et certains des participants ont dû suivre le débat de l’extérieur du bâtiment.

L’arrêt des livraisons de tabac est la première des actions envisagées, en raison de l’impact que cela a sur l’arrêt de l’activité de Cetarsa. Parallèlement à cela, la semaine prochaine Des rencontres seront demandées avec le président de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, et avec celui de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI, la présidente de la (SEPI), Belén Gualda González, pour leur faire part de ce problème de prix, la nécessité d’établir un engagement contractuel pluriannuel (puisque les producteurs de tabac devront s’engager dans le nouveau PAC pour maintenir la production pendant plusieurs années) de manière que des garanties pour l’avenir soient données à leurs exploitations.

Participants à l’assemblée des producteurs de tabac au cours de laquelle les mobilisations ont été convenues ce mercredi. | Le journal

Les organisations liées au secteur agraire avaient convoqué les producteurs de tabac à une assemblée pour décider conjointement des mesures à prendre, après le silence qu’ils disent avoir reçu en réponse de l’administration et de Cetarsa ​​​​à la demande qu’ils ont transférée il y a quelques jours aux deux , de constituer une table de négociation avant les problèmes qui « menacent » désormais l’avenir du secteur, une fois le nouveau scénario PAC résolu.

Le premier est celui qui a à voir avec les bas prix qu’ils reçoivent cette année pour leurs productions, inférieurs à ceux qu’ils ont reçus l’année lourde malgré le fait que les coûts de production ont augmenté en raison de la hausse des prix de l’énergie et des engrais. Le secteur est plongé dans une campagne de collecte dans laquelle ils touchent entre 2,20 et 2,30 euros le kilo de tabac blond, alors que les coûts de production ont atteint 2,75 euros, comme ils l’expliquent. « Si les prix baissent, il est impossible pour les fabricants de cigares d’avoir un avenir », argumentent-ils comme la cause des nouvelles mobilisations.

Manifestations un an plus tard

Il y a tout juste un an, les producteurs de tabac ont également entamé un calendrier de manifestations en novembre. La raison était alors la menace d’être exclu du plan stratégique de la PAC avec la région elle-même et les aides qui y sont liées. Le chemin était semblable à celui qu’ils présentent maintenant. Premièrement, ils ont également paralysé pendant plusieurs jours les livraisons de le tabac aux centres de traitement, mais le manque de réponses les a amenés à prendre des mesures plus sévères des mois plus tard et ils ont fini par couper l’A-5 lors de son passage à Navalmoral en février.

Maintenant, ce scénario est également envisagé, bien que de manière plus immédiate. Si aucune mesure d’allègement pour le secteur ne se matérialise après les premières actions de protestation et de négociation annoncées, elles lèveront les barrages d’ici un mois, comme indiqué ce mercredi.