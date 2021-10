Le 20 octobre 1986, « Parking en métal lourd », un documentaire de 16 minutes tourné plus tôt cette année-là qui est devenu un classique culte populaire, présenté en première dans un espace de spectacle à Washington, DC Et pour commémorer son 35e anniversaire, les producteurs du film — John Heyn et Jeff Krulik – ont lancé hmpl35.com, un magasin de produits dérivés proposant 25 citations préférées et obscures du documentaire, avec des motifs disponibles sur des tasses, des chemises, des autocollants, des bouteilles d’eau, des sacs fourre-tout et plus encore.

Le concept pour « Parking en métal lourd » était très simple : Krulik et Heyn a emmené une caméra vidéo sur le parking du Capital Center à Washington, DC, et a interviewé JUDAS PRIEST les fans font la fête avant un spectacle. Le résultat a capturé la culture heavy metal à son apogée: ce que c’est que d’être jeune et de vivre dans le moment le plus perdu, une tranche de bière d’Americana et une version cinéma véritable de la télé-réalité. Il y a une abondance de mulets, de cuir, de denim, de spandex, de permanentes, de Camaro des années 70 et de métal à la pelle.

« Les gens ont un lien très fort avec le film », Krulik Raconté Le Courrier-Journal en 2004. « Ils peuvent se voir dans ces gens. Avec ‘Parking en métal lourd’ J’avais l’impression que vous étiez soit à ce spectacle, soit assis à côté de quelqu’un dans la salle principale qui y est allé. »

En 2008, journaliste musical Greg Prato demandé JUDAS PRIEST membres Rob Halford, Glenn Tipton et KK Downing s’ils avaient déjà vu « Parking en métal lourd » et si oui, ce qu’ils en ont pensé. « Oui, je l’ai vu, » Halford mentionné. « C’est juste un petit microcosme de ce qui se passe lors d’un événement métal, même s’il a plus de 20 ans, cela se produit encore aujourd’hui. Vous pouvez toujours aller à un événement métal et tout le monde fait ce qu’il fait sur le parking en 2008. Tout simplement incroyable.

« Je pense que c’est super, » Tipton ajoutée. « Oui, je l’ai vu. Ce sont des séquences classiques. Je ne pense pas que ce soit totalement représentatif de nos fans, je dois dire. Mais en même temps, il y a quelques gars là-bas qui auraient dû devenir comédiens . Très drôle.

« Je l’ai vu, » Abattre déclaré. « Je ne l’ai pas vu depuis des années et des années, et je l’ai vu, et je pense que c’est génial. C’est un trésor, c’est définitivement un trésor. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une scène préférée, Halford a déclaré: « Oui, où cette fille dit qu’elle veut me sauter aux os. Elle n’en avait aucune idée », a-t-il ri, faisant référence au fait qu’il n’avait pas encore révélé son homosexualité au moment du tournage.

En plus du court métrage original, la version DVD de « Parking en métal lourd » propose deux heures de contenu exclusif, y compris des commentaires de Krulik et Heyn, séquelles vidéo du 2004 Trio séries télévisées « Terrain de stationnement », diverses prises de vues et de nouvelles interviews avec des rockers présentés dans le film.



