Les fabricants de jeux FPS de tir à l’école admettent un manque de tact après Fury

Capture d’écran : Vide interactif

Fin décembre, Void Interactive, créateur du prochain jeu de tactique Ready or Not, a soudainement perdu son partenaire d’édition. Bien qu’elles n’aient pas été directement confirmées à l’époque, les spéculations en ligne suggéraient fortement que le bouleversement du jeu de tir à la première personne était dû à un récent échange officiel avec des fans, où un travailleur a réitéré avec dégoût que le monde « ferait mieux de croire » que le jeu « allait » inclure un niveau de tir scolaire précédemment annoncé. Et maintenant, quelques jours après la fureur qui a éclaté à propos de cette histoire, le studio a publié une déclaration plus mesurée sur son approche générale et sa philosophie derrière le jeu.

Sorti en accès anticipé, le jeu très apprécié sur Steam Ready or Not vous met dans la peau d’une équipe d’élite SWAT qui est envoyée pour diffuser des situations à enjeux élevés, comme lorsque quelqu’un est pris en otage. Vraisemblablement, un niveau où un tireur scolaire terrorise une salle de classe relèverait du jeu. Mécaniquement et même conceptuellement, c’est une idée assez répandue dans les jeux vidéo, les jeux de tactiques militaires formant un genre à part entière. Les jeux peuvent vous faire jouer les deux côtés de conflits comme ceux-ci. En règle générale, cependant, les jeux vidéo décrivent ou impliquent des situations impliquant des adultes et non des enfants. Vous pourriez, par exemple, jouer à un jeu vidéo dans lequel vous êtes chargé de braquer une banque, ce qui vous obligera ensuite à exécuter un plan minutieux consistant à prendre des otages.

On peut dire que le problème n’est pas le sujet en soi, c’est une inquiétude que ce studio particulier sera capable de gérer un sujet aussi délicat avec la grâce qu’il requiert étant donné à quel point certains développeurs travaillant sur le jeu ont semblé désinvoltes récemment. Media for Ready or Not n’a pas non plus inspiré confiance pour certains. Une bande-annonce du jeu montre tous ces éléments : des hommes qui se penchent courageusement pour sauver des enfants, des éclairs de bureaux de classe et une enseigne au néon cassée qui indique ANAL.

Et donc, certaines personnes ne croient pas tout à fait que Void Interactive traitera le sujet proposé avec suffisamment de délicatesse, ce qui pourrait expliquer pourquoi les développeurs ont publié une longue déclaration la veille de Noël.

La version des notes de falaise est que l’équipe reconnaît que l’idée d’un niveau de tir à l’école suscitera des réponses fortes, mais ils font de leur mieux pour bien faire face au sujet.

« Void Interactive s’est clairement engagé à fournir un contenu percutant de haute qualité que d’autres développeurs de logiciels grand public peuvent éviter en raison de conventions et de normes culturelles », lit-on dans la note.

Il poursuit en disant que même s’ils apprécient les commentaires, le public n’influencera pas ce qu’ils font. Le studio honorera cependant « le travail d’agents des forces de l’ordre dévoués à travers le monde et n’a en aucun cas l’intention de glorifier des actes criminels lâches ».

Ça continue:

Nous nous engageons à promouvoir un niveau d’authenticité et de réalisme dans notre jeu vidéo, Ready or Not, qui comporte un sujet difficile. Nous comprenons que cela nécessite une certaine responsabilité – envers nos fans et notre communauté, oui, mais aussi envers ceux qui ont été touchés par les événements traumatisants auxquels les forces de l’ordre répondent trop souvent. Rassurez-vous, notre objectif est de gérer tout le contenu de Ready or Not avec le niveau de poids et de respect qu’il mérite. Nous avons récemment dû rappeler à certains membres de l’équipe le soin requis dans la discussion de ce matériel maintenant et sur une base continue.

La note poursuit en disant que l’école est un aspect important de nombre de nos vies quotidiennes, c’est pourquoi le développeur du jeu veut essayer d’honorer ceux « qui ont été touchés par ces tragédies du monde réel avec une représentation qui ne banalise pas leurs expériences.

Selon la page officielle du jeu Steam, Void Interactive a consulté la police du monde entier pour concevoir le jeu. Dans certains des plus grands districts scolaires des États-Unis, des efforts concentrés ont été déployés depuis le déploiement des manifestations de Black Lives Matter pour supprimer les présences policières dans certaines écoles. Dans une étude portant sur 25 fusillades dans des écoles, les crises de cette nature n’ont pas été résolues par un officier, mais plutôt par le personnel général désarmant l’agresseur ou par des tireurs décidant eux-mêmes d’arrêter.