Les fabricants de médicaments, les banques soulèvent le FTSE 100 ; IAG en baisse sur des prévisions faibles

Les piétons quittent et entrent à la Bourse de Londres à Londres, Grande-Bretagne

Le FTSE 100 de Londres a augmenté vendredi, mené par les banques et la société de soins de santé Astrazeneca, tandis que la société mère de British Airways, IAG, a chuté après avoir signalé une perte annuelle plus importante que prévu.

Le blue chips FTSE 100 (.FTSE) a gagné 0,4% dans les échanges matinaux, avec les fabricants de médicaments Astrazeneca (AZN.L) et GlaxoSmithKline (GSK.L) parmi les plus performants.

Le secteur bancaire (.FTNMX301010) a augmenté de 0,9% malgré les rendements des obligations d’État britanniques à 10 ans au plus bas depuis un mois après une décision surprise de la Banque d’Angleterre jeudi de suspendre la hausse des taux d’intérêt.

La livre a prolongé sa baisse, en baisse de 0,4%, après avoir enregistré jeudi sa pire journée en plus d’un an, renforçant encore l’indice FTSE 100, un indice d’exportation important et les sociétés génératrices de revenus en dollars comme British American Tobacco (BATS.L), Unilever (ULVR.L ) et Diageo (DGE.L).

« Les actions de consommation se sont inspirées de l’évaluation du MPC selon laquelle l’économie est sur une trajectoire positive », a déclaré Kunal Sawhney, PDG de Kalkine Media.

« Malgré la révision à la baisse des prévisions de PIB d’un point de pourcentage, la demande devrait se maintenir, ce qui aidera les actions de consommation à poursuivre sur la lancée acquise récemment », a-t-il ajouté.

Le FTSE 100 a augmenté de 1% cette semaine, sous-performant l’augmentation de 2% de l’indice britannique des moyennes capitalisations (.FTMC) et un gain hebdomadaire de 1,8% dans l’agrégat boursier européen au sens large (.STOXX), enlisé par la volatilité des prix des matières premières et de lourdes pertes. dans le secteur bancaire jeudi suite à la décision de taux de la BoE.

L’indice FTSE 250 (.FTMC) axé sur le marché intérieur a progressé de 0,3%, atteignant son plus haut niveau depuis le 28 septembre dans les échanges intrajournaliers, les valeurs financières étant parmi les plus performantes.

IAG (ICAG.L) a chuté de 2,3% après avoir mis en garde contre une perte plus importante que prévu de 3 milliards d’euros (3,5 milliards de dollars) pour 2021, les restrictions pandémiques et la fermeture partielle du marché transatlantique continuant de freiner la reprise des voyages.

Les sombres prévisions d’IAG pèsent également sur d’autres valeurs du voyage britanniques comme Wizz Air (WIZZ.L) et Easyjet (EZJ.L), en baisse de près de 1,2% chacune.

Le Britannique THG (THG.L) a gagné 6,0% après que la société de gestion d’investissement Blackrock a dévoilé jeudi sa participation de 5,37% dans la société de marques grand public en ligne.