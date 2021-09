Les fabricants de MPME souhaitent une mise en œuvre rapide des politiques et des taux d’intérêt plus bas pour stimuler la reprise (enquête FICCI)

Le gouvernement avait lancé le programme de subvention des intérêts pour les MPME en novembre 2018 pour que les banques accordent un allégement d’intérêts de 2% par an aux MPME éligibles sur leur prêt à terme / fonds de roulement frais / supplémentaire en cours pendant la période de sa validité.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les fabricants de plusieurs secteurs ont recherché un soutien pour leurs micro, petites et moyennes entreprises (MPME) parmi les mesures proposées pour relancer et accélérer la croissance. Selon la dernière enquête trimestrielle (T2) de la FICCI auprès de plus de 300 PME et grands fabricants pour évaluer les perspectives de l’activité manufacturière au cours du trimestre juillet-septembre de l’exercice 22, les entreprises de biens d’équipement ont suggéré de soutenir les MPME en ce qui concerne l’environnement des affaires, en améliorant et en mettant rigoureusement en œuvre Faire des politiques en Inde et prendre des mesures immédiates pour stimuler la demande. De même, les fabricants de métaux et de produits métalliques ont suggéré d’accélérer le rythme des réformes et la mise en œuvre rapide de divers projets gouvernementaux, ainsi qu’un plafonnement du taux d’intérêt maximal pouvant être facturé par les banques aux MPME. La majorité des fabricants de jouets ont également suggéré des taux plus bas pour lever des fonds pour les acteurs des MPME, car la croissance de leur fabrication touchée par Covid devrait prendre au moins neuf mois de plus.

Cependant, les perspectives de croissance globales pour l’automobile, les biens d’équipement, le ciment et la céramique, les produits chimiques, les engrais et les produits pharmaceutiques, l’électronique et l’électricité, les produits métalliques et métalliques, les produits en papier, les textiles, les machines textiles, les jouets et divers secteurs se sont considérablement améliorées au premier trimestre par rapport à Q1, l’enquête a noté. « Le pourcentage de répondants signalant une augmentation de la production au deuxième trimestre était bien au-dessus de la barre des 50 pour cent, soit environ 61 pour cent. C’était nettement plus élevé que le pourcentage similaire du trimestre T2 de l’année dernière (environ 24 pour cent). Cette évaluation se reflète également dans les carnets de commandes, car 72% des personnes interrogées en juillet-septembre 2021-22 s’attendaient à un nombre de commandes plus élevé par rapport à avril-juin 2021-22 », ajoute l’enquête.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Le gouvernement avait lancé le programme de subvention des intérêts pour les MPME en novembre 2018 pour que les banques accordent un allégement d’intérêts de 2% par an aux MPME éligibles sur leur prêt à terme / fonds de roulement frais / supplémentaire en cours pendant la période de sa validité. Dans le cadre du programme, le nombre de bénéficiaires et le montant étaient de 13 62 355 et Rs 541,51 crore en 2019-2020 et 9 08 860 et Rs 431,07 crore respectivement au cours de l’exercice 21, selon les données partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Lok Sabha le mois dernier. .

Il est important de noter que le gouvernement avait plafonné l’année dernière en mai le taux d’intérêt appliqué par les banques et les institutions financières sur les prêts sans garantie à 9,25 % et à 14 % sur les prêts accordés par les sociétés financières non bancaires (NBFC). Selon le rapport FY21 du ministère des MPME, il y avait 1,96 crores (31 %) de MPME manufacturières sur un total de 6,33 crores, contre 2,3 crores (36 %) de MPME dans le commerce et 2,06 crores (33 %) de MPME dans d’autres services.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.