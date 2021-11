Les fabricants de téléphones Android doivent laisser le bouton d’alimentation seul

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les smartphones se dirigent peut-être vers un avenir sans port et sans bouton, mais s’il y a un bouton qui reste une constante (pour l’instant), c’est l’humble bouton d’alimentation. Mais à quoi cela sert-il semble être en constante évolution. Être le dernier bastion des commandes matérielles signifie également que le bouton d’alimentation a souvent pour tâche de servir de raccourci pour plusieurs tâches.

Ce bouton unique a été réutilisé si souvent qu’il remplit rarement la fonction à laquelle il était destiné.

L’implémentation par défaut de Samsung vous oblige à vous débrouiller pour Bixby, tandis que sur un Google Pixel, vous pouvez contrôler votre maison intelligente. Sauf, maintenant vous ne pouvez pas (plus de détails plus tard). Un OnePlus ou un Motorola peut suivre l’exemple de Google, mais vous avez alors des téléphones de Poco qui abandonnent tout prétexte et laissent le bouton d’alimentation être ce qu’il est – un bouton d’alimentation à usage unique. Vous savez que les choses ont atteint leur paroxysme lorsque, dans certains cas, le bouton d’alimentation ne sert même pas de bouton d’alimentation – choc et horreur – ! Écoutez, personne ne semble parvenir à un consensus sur la façon de l’utiliser exactement, mais quelqu’un doit mettre fin à cette folie.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Tout de suite, l’un de mes ajouts préférés à Android 11 était la possibilité d’afficher les commandes de la maison intelligente lorsque vous appuyez longuement sur le bouton d’alimentation. Je suis un bricoleur autoproclamé de la maison intelligente et bien que les assistants vocaux comme Google Assistant soient excellents, la possibilité de régler rapidement les lumières ou d’allumer mon climatiseur à partir du bouton d’alimentation est difficile à battre. Ou bien, c’était. Plus tôt ce mois-ci, Google a publié Android 12 et a complètement supprimé la possibilité d’ajouter des commandes de périphérique au bouton d’alimentation. Nous revenons donc à la nuance de notification et à une tuile d’accès rapide.

Ce seul mouvement brise un flux de travail clé que j’utilise depuis un an. Mais le problème s’étend au-delà de la refonte d’Android 12 et est symptomatique d’un problème plus large concernant l’approche de Google concernant les fonctionnalités Android de base. Un manque de cohérence et la nécessité de faire respecter certains standardisation.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Lors de l’utilisation du Samsung Galaxy Z Flip 3 pour un deuxième avis, même moi, j’ai dû faire une recherche sur Google pour savoir comment redémarrer l’appareil simplement parce que le bouton d’alimentation ne fait pas ce qu’un bouton d’alimentation devrait faire. Oui, je sais que vous pouvez modifier le comportement, mais en tant que critique, mon travail consiste à utiliser la configuration de stock car c’est ce que le fabricant souhaite que l’utilisateur moyen fasse l’expérience. Un utilisateur Samsung pour la première fois ne devrait pas avoir à chercher de l’aide, car le bouton d’alimentation affiche un moteur de recherche à moitié utile au lieu des commandes d’alimentation auxquelles il s’attend.

Ajoutez au bouton d’alimentation si vous en avez besoin, mais n’enlevez pas les fonctionnalités de base

Pour être juste envers la société sud-coréenne, elle réclame depuis longtemps un raccourci Bixby dans le bouton d’alimentation. En fait, il n’a jamais adopté les commandes d’appareils intelligents pour la maison activées par la touche d’alimentation pour commencer. Cela, cependant, se penche davantage sur mes inquiétudes quant à la façon dont chaque marque traite une fonctionnalité de convivialité de base comme son propre fief personnel.

D’accord, j’ai compris. Peut-être que Google a les données dont il a besoin pour savoir que les utilisateurs ne se soucient pas vraiment des commandes de la maison intelligente comme raccourci. Dans ce cas, nous laissons peut-être le bouton être exactement ce qu’il est : un bouton d’alimentation.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Supprimez les fonctionnalités supplémentaires si vous devez, ou ajoutez-les si vous en avez besoin, mais ne supprimez pas la fonction de base de ce que le bouton est censé être. Avec les deux plus grands noms de l’espace Android jouant rapidement et librement avec les fonctionnalités d’accessibilité les plus basiques, il incombe à Google de définir des directives qui garantissent que les fournisseurs de smartphones suivent également.

Nous avons déjà vu trop de variations sur les fonctionnalités de base comme les listes déroulantes de notification, mais nous sommes loin de l’époque ouest sauvage de la personnalisation Android précoce. Est-ce que je pinaille ? Probablement. Mais ce sont les petites choses qui font la différence, et avoir une conception cohérente du fonctionnement d’une fonctionnalité clé comme le bouton d’alimentation est le moins que vous puissiez attendre de votre smartphone.

