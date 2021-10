Les fabricants de vêtements craignent une contraction si les taux de la TPS sont augmentés

Sept organismes de l’industrie représentant la bonneterie, les tricots, les tissus, les commerçants de textiles et les fabricants de vêtements ont exprimé leur inquiétude face à l’annonce récente du conseil de la TPS, bien qu’aucune communication officielle ne leur ait été faite.

La proposition du conseil de la TPS d’augmenter les taux de 5 % à 12 % pour les vêtements dans toutes les catégories de prix créera une pression accrue sur les besoins en fonds de roulement déjà étendus des industries du vêtement textile et de la bonneterie, en particulier dans le secteur des MPME, l’industrie n’ayant pas encore surmonté la crise due à la pandémie induite par le Covid-19.

À l’heure actuelle, les vêtements au-dessus du prix de 1 000 roupies sont facturés 12% de TPS. Mais le gouvernement a indiqué facturer 12% de TPS même sur les vêtements dont le prix est inférieur à Rs 1 000, actuellement facturés à 5%.

L’objectif d’un tel changement est une anomalie d’une structure de droits inversée à laquelle est confrontée une petite partie de l’industrie, ne représentant pas plus de 15 % de l’ensemble de l’industrie. Le gouvernement propose de mettre en œuvre une structure de droits inversée, qui affectera près de 80% des produits finis aux consommateurs, a déclaré Ashok Todi, président de la West Bengal Hosiery Association (WBHA) et président de Lux Industries lors d’une conférence de presse.

Sept organismes de l’industrie représentant la bonneterie, les tricots, les tissus, les commerçants de textiles et les fabricants de vêtements ont exprimé leur inquiétude face à l’annonce récente du conseil de la TPS, bien qu’aucune communication formelle ne leur ait été faite. Il a été proposé que l’augmentation des tarifs entre en vigueur en janvier de l’année prochaine. Environ 60 à 65 % des magasins de détail de vêtements, la bouée de sauvetage de l’industrie de la fabrication de vêtements, sont toujours aux niveaux d’avant Covid.

KB Agarwala, président de la Fédération indienne de l’association des fabricants de bonneterie (FOHMA) et directeur général Rupa & Co. a déclaré que l’industrie nationale de la bonneterie et du vêtement, qui accorde traditionnellement des crédits à long terme aux acheteurs, a un besoin élevé en fonds de roulement. La pandémie a obligé à accorder des crédits encore plus élevés, nécessitant ainsi un fonds de roulement plus élevé. Une augmentation des taux de la TPS entraînera la fermeture de nombreuses unités, dont 90 % sont dans le secteur des MPME.

Les banques avaient accordé des crédits supplémentaires aux MPME dans le cadre du programme de ligne de crédit d’urgence soutenu par le gouvernement, mais ont commencé à rappeler leurs prêts en raison d’une reprise limitée. Les industries de la bonneterie, de la bonneterie et du vêtement enregistrent déjà une baisse de 20 % de l’emploi. L’augmentation des taux de la TPS affectera en outre au moins 2 millions de pertes d’emplois avec la contraction de l’industrie, a ajouté Agarwala.

