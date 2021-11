Les fabricants d’oreillers en forme de Mac sont de retour pour que vous puissiez couvrir votre canapé d’ordinateurs

Une entreprise appelée Throwboy est de retour avec un autre Kickstarter pour une collection d’oreillers en forme de Mac classiques, à la suite de sa gamme 2018 de peluches inspirées d’Apple. Il s’appelle à juste titre The Iconic Pillow Collection 2 et comprend des oreillers en forme de versions douces de Lisa d’Apple, d’iBook et des saveurs de râpe à fromage et de cubes de Power Mac. Pour les passionnés d’histoire d’Apple qui souhaitent embellir leur salon ou leur chambre, cela peut être une campagne qui mérite d’être étudiée.

Dans sa collection originale (qui comportait des coussins en forme d’icône du Finder, de Macintosh d’origine et d’iPods), Throwboy n’a pas mentionné avec tact de noms d’ordinateurs spécifiques, et il s’est abstenu de le faire cette fois-ci également. L’oreiller en forme de Lisa s’appelle 1983, l’iMac G4-esque est marqué 2002, et ainsi de suite. Sur sa page Kickstarter, la société dit avoir choisi ces ordinateurs spécifiques parce qu’ils étaient des conceptions « pour les clôtures » que les gens adorent toujours.

Sur la photo: un schéma de nommage (espérons-le) sûr.Image: Throwboy

Vraiment, il y a de superbes designs exposés dans ce Kickstarter. Je suis presque sûr de n’avoir jamais vu d’oreiller en forme d’ordinateur portable comme le 1999 et je suis très sûr de n’avoir jamais vu d’oreiller en forme d’iMac G4. On ne sait pas à quel point ces oreillers seront confortables sur un canapé, ou s’ils tiendront dans une bataille d’oreillers (bien que je veuille déjà manier le 2002 comme si j’étais Dark Mac), mais en tant qu’amorces de conversation, ils seraient difficiles à battre.

Cela ne mentionne même pas les ports – oui, en même temps qu’Apple rajoute HDMI et MagSafe à ses vrais ordinateurs portables, Throwboy est parti et a ajouté des coutures en forme de port aux oreillers en forme d’Apple. Je dirais à quel point cela me remplit de joie, mais je pense que je vais laisser les images dire bonjour d’elles-mêmes.

Oui, mais votre oreiller a-t-il FireWire ? Image : Throwboy

C’est la seule fois où un clavier se sent en oreiller est une bonne chose.Image: Throwboy

Alors que la campagne Kickstarter de Throwboy pour la collection Iconic originale semble être un succès (les commentaires sont en grande partie remplis de personnes qui ont reçu et sont satisfaites de leurs oreillers, et vous pouvez les acheter sur le site Web de Throwboy), il vaut toujours la peine de procéder avec prudence lorsqu’il s’agit de financement participatif. Les projets, même ceux de créateurs à succès, peuvent être en retard, s’avérer différents des attentes ou même être annulés pour une raison ou une autre.

Si c’est un risque que vous êtes prêt à prendre (et c’est apparemment pour beaucoup de gens, le projet a atteint son objectif de 10 000 $ dès le premier jour), ce sont des conceptions d’oreillers extrêmement amusantes si vous êtes à la recherche d’Apple. – décoration d’intérieur à thème.