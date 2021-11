Les façades PS5 pourraient arriver bientôt selon un brevet Sony

Sony a publié un brevet qui permettrait au détenteur de la plate-forme de fabriquer et de vendre des façades pour le PlayStation 5.

Le brevet (via OPAtack) a été initialement déposé en novembre 2020 et a finalement été accordé un an plus tard, le 16 novembre 2021. Le nom légal réel du brevet « Cover for Electronic Device », mais si vous cliquez dessus, vous pouvez le voir il vise – clairement – ​​le matériel PlayStation 5.

Ce qui n’est pas clair dans la documentation, c’est s’il ne s’agira pas de façades amovibles, ou plutôt de skins que vous pourrez appliquer au matériel existant. Quoi qu’il en soit, étant donné la façon dont Sony a eu à plusieurs reprises des rencontres juridiques avec des sociétés produisant des voers pour son matériel le plus récent, les fans seront sans aucun doute ravis qu’il puisse enfin y avoir une option officielle pour eux à l’horizon.

Les avocats de Sony Interactive Entertainment ont poursuivi avec acharnement les entreprises qui ont essayé d’offrir aux clients la possibilité de personnaliser leurs consoles, car Sony a laissé un vide sur le marché.

Étant donné que la société la plus notable qui a tenté de lancer un produit pour la PS5 – Dbrand – a vendu ses façades noires PS5 en quelques heures, il est sûr de dire qu’il y a clairement une demande pour les articles.

La PS5 s’est avérée être un produit extrêmement populaire depuis sa sortie le 20 novembre de l’année dernière ; nous avons récemment entendu dire que la PS5 avait maintenant vendu 13,4 millions d’unités malgré une combinaison de problèmes de scalping et de ruptures de stock menaçant de faire dérailler les plans de Sony pour le matériel. Peut-être qu’il pourra gagner encore plus d’argent en vendant des plaques personnalisables à l’avenir.