Les façades vertes réduisent le besoin de chauffage jusqu’à 31 %

01/12/2021 à 10:04 CET

Transformer la façade d’un bâtiment avec un mur de briques en plaçant un « mur végétal » fait de légumes permet d’économiser jusqu’à 31 % sur le chauffage, puisque retient bien mieux la chaleur dans la maison que les façades conventionnelles. Ceci est assuré par une nouvelle étude après avoir expérimenté une construction et observé les changements de température enregistrés dans celle-ci avec les deux systèmes.

L’étude, menée à l’Université de Plymouth, s’est concentrée sur le Sustainability Hub, un bâtiment d’avant les années 1970 sur le même campus universitaire, et comparé l’efficacité avec laquelle deux sections différentes de ses murs retenaient la chaleur.

Bien qu’étant à la même élévation, face à l’ouest, l’une de ces sections avait été adaptée avec une façade extérieure de mur vivant, composée d’un système de feuilles de feutre souple avec des poches qui permettent la plantation de végétaux.

Après cinq semaines de mesures, les chercheurs ont découvert que la quantité de chaleur perdue à travers le mur avec la façade verte était de 31,4 % inférieure à celle de la structure d’origine.

Ils ont également constaté que les températures diurnes dans la section nouvellement recouverte de verdure restaient plus stables que la zone de maçonnerie nue, ce qui signifie que moins d’énergie était nécessaire pour la chauffer.

Il s’agit de l’une des premières études menées pour déterminer l’influence thermique des systèmes de murs verts sur les bâtiments existants dans des environnements tempérés et a été menée par des universitaires associés au Sustainable Earth Institute de l’Université.

Dans un article publié dans la revue Building and Environment, ils déclarent que bien que le concept soit relativement nouveau, il avait déjà été démontré qu’il apportait un certain nombre d’avantages, tels qu’une plus grande biodiversité et une plus grande absorption du bruit ambiant.

Les auteurs affirment que, de toute façon, des travaux supplémentaires sont nécessaires sur l’effet que chaque type de plante peut avoir sur l’isolation des bâtiments et si les plantations mixtes sont plus ou moins efficaces pour fournir de l’ombre et une isolation thermique que les plantations monospécifiques.

« Il est important que le choix des plantes dans les systèmes de murs vivants reflète non seulement les exigences esthétiques, mais qu’il maximise les besoins environnementaux plus larges, tels que l’amélioration de la biodiversité, la séquestration du carbone et l’augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments. bâtiments & rdquor ;, dit Mathew Fox, le chercheur principal de l’étude.

En tout cas, puisque les bâtiments représentent directement 17% des émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni, et le chauffage des locaux représente plus de 60% de toute l’énergie utilisée dans les bâtiments, ces nouvelles découvertes pourraient changer la donne pour aider le Royaume-Uni à respecter ses engagements de zéro émission.

Matthew Fox, chercheur en architecture durable et auteur principal de l’étude, a déclaré : « En Angleterre, environ 57 % de tous les bâtiments ont été construits avant 1964. Alors que les réglementations ont changé plus récemment pour améliorer les performances thermiques des nouvelles constructions, nos bâtiments qui nécessitent une plus grande quantité d’énergie à chauffer et sont un contributeur important aux émissions de carbone.

« Il est donc essentiel que nous commencions à améliorer les performances thermiques de ces bâtiments existants, si le Royaume-Uni veut atteindre son objectif d’émission nette de carbone zéro d’ici 2050, et contribuer à réduire la probabilité de précarité énergétique due à la hausse des prix de l’énergie. « il ajouta.

Soutenu par un investissement de près de 4 millions d’euros du Fonds européen de développement régional (FEDER) sur trois ans, le programme explore des solutions bas carbone à travers la recherche et le soutien aux entreprises locales.

Étude de base : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321008878?via%3Dihub

