Les graves conséquences auxquelles Facebook serait confronté 3:35

. – Ces derniers jours, deux choses sont devenues évidentes : que les médias sociaux peuvent être exceptionnellement corrosifs pour la société et que les gens continueront à utiliser ces produits en quantités impressionnantes. La récente tempête qui a fait la une des journaux ternit peut-être la réputation de Facebook et de certains des autres géants du secteur, mais les chiffres des bénéfices que ces sociétés présentent dans leurs rapports sur les bénéfices montrent que les gens continueront de les utiliser malgré tout.

Oui, on parle beaucoup en ce moment de la dangerosité de ces produits, de leur manque d’éthique, de la façon dont, pendant des années, ils ont empoisonné la conversation publique avec de la haine, de la désinformation, des mensonges éhontés et des théories du complot. Et pourtant, vous devez vous demander : cela a-t-il forcé un nombre important d’utilisateurs à se déconnecter ? Appuyer sur le bouton Supprimer le compte ? Abandonner la toxicité ?

Tout indique que non. Les gens continuent d’utiliser ces plateformes, mais ils comprennent aussi à quel point elles peuvent être destructrices. Sérieusement, posez-vous la question : utilisez-vous toujours Facebook ? Voir des photos sur Instagram ? Des vidéos sur YouTube ? Un joueur serait imprudent de croire que vous avez abandonné les univers en ligne que ces sociétés ont construits.

Expert : En regardant de l’autre côté, le grand péché de Facebook 1:02

YouTube affiche des revenus incroyables au troisième trimestre

Prenez YouTube, par exemple : la société, avec Snapchat et TikTok, a été interrogée mardi à Capitol Hill sur la sécurité des enfants et si elle en faisait assez pour assurer leur sécurité en ligne. C’est la seule plateforme qui, mardi, ne s’est pas engagée à publier une enquête interne sur la façon dont cela affecte le bien-être mental des adolescents. Pas exactement un grand titre pour l’entreprise.

Mais ces types de titres négatifs ne semblent pas être un obstacle pour que l’entreprise réalise des bénéfices spectaculaires. YouTube a déclaré mardi avoir généré au troisième trimestre 7,2 milliards de dollars de revenus publicitaires, soit une augmentation annuelle de 43%. Pour le contexte, Netflix a réalisé 7,48 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre. Ce qui place YouTube juste après les plus grands services de streaming au monde sur Internet.

Twitter gagne 5 millions d’utilisateurs

La taille de Twitter est dérisoire par rapport à un mammouth comme YouTube, mais la société a également déclaré mardi des milliards de revenus publicitaires. Twitter a déclaré que ses revenus publicitaires au troisième trimestre s’élevaient à 1,28 milliard de dollars, en hausse de 37% par rapport à l’année dernière. Et bien que la société ait également signalé des frais de litige ponctuels de 766 millions de dollars, elle a déclaré avoir ajouté 5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens depuis le deuxième trimestre. Il a également déclaré que la fonction de confidentialité d’Apple avait eu un impact « pas moins que prévu » sur ses activités.

Ce que révèlent les documents internes de Facebook 3:53

« Qu’est-ce que c’est maintenant ?

C’est la question que Charlie Warzel a posée dans sa newsletter mardi. Warzel a écrit spécifiquement sur Facebook et les « Facebook Papers ». Mais le point qu’il a fait valoir s’applique à l’industrie en général. « Les grandes entreprises technologiques ont largement réussi à réimaginer et à refaire des parties de notre culture, de notre gouvernement et de notre économie », a écrit Warzel. « Mais ces grandes entreprises n’agissent pas seulement sur ces institutions/forces, elles sont toutes terriblement imbriquées, aggravant chaque nœud de l’écosystème enchevêtré ? Plus compliqué ? Vous pouvez sécuriser Facebook ou YouTube. Mais vous ne pouvez pas forcément changer les façons de faire que toute cette merde nous a changé ou la façon dont elle continuera à distribuer / redistribuer l’argent, le pouvoir, l’influence, la culture et l’information. On peut probablement trouver des moyens d’améliorer les inégalités, mais « réparer » est un mauvais mot quand il s’agit de Facebook. Réparer… quoi exactement ? Et comment exactement ? «

Warzel a poursuivi en écrivant : « Je crains également qu’il ne soit difficile de dissocier Facebook et le reste des plates-formes de, eh bien, tout le reste, y compris la façon dont ces plates-formes nous ont changé – la façon dont l’architecture et la nature de ces plates-formes sur lesquelles ils agissent et comment, même à contrecœur ou sans le savoir, nous absorbons certaines de leurs caractéristiques. Ce calcul sera particulièrement douloureux et je ne suis pas sûr que nous ayons le langage ou les institutions compensatoires ou le recul historique pour commencer ce travail pour de bon maintenant. idem ».