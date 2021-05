Les facteurs culturels influencent la façon dont vous percevez les couleurs | Vie

La façon dont vous percevez les couleurs est limitée par le langage que vous connaissez pour les décrire.

Aina Casaponsa, professeur de langue, cognition et neurosciences et Panos Athanasopoulo, professeur de linguistique et de langue anglaise, tous deux à l’Université de Lancaster, ont relaté dans un article pour The Conversation, comment la façon dont vous vous exprimez dans une langue et pouvez influencer la perception que vous créez des couleurs.

L’œil humain est capable de percevoir des millions de couleurs, mais la façon dont il le fait dépend de votre vision.

Il y a des gens qui ne peuvent voir que dans certains échelles de couleurs en raison de l’absence de cellules rétiniennes sensibles à des niveaux de lumière très élevés: les cônes. Ceci est connu comme daltonisme, Et malgré les mythes sur ce qu’une personne atteinte de cette pathologie voit ou ne voit pas, la vérité est que même 2 personnes daltoniennes ne peuvent pas voir les mêmes couleurs.

La distribution et la densité de ces cellules varient également entre les personnes ayant une «vision normale», ce qui rend tout le monde vit la même couleur, mais de manière légèrement différente.

Ce que ces enseignants ont découvert, c’est qu’en dépit de ces différences génétiques, il existe également aspects culturels qui affectent notre perception de la couleur. Le langage.

Différentes langues et groupes culturels divisent également le spectre de couleurs différemment. Par exemple, certaines langues comme le bassa, qui est parlée au Libéria et en Sierra Leone, n’ont 2 termes pour définir les couleurs: sombre et lumineux.

Un autre exemple qu’ils expliquent est le peuple Warlpiri, qui vit dans un Territoire du Nord de l’Australie, là-bas, ils n’utilisent même pas de terme pour le mot «couleur». Au lieu de cela, ils ont un vocabulaire riche qui concerne la texture, la sensation physique et le but fonctionnel de celui-ci.

Pour prendre des exemples plus proches, le russe, le grec et le turc ont 2 termes distincts pour le bleu, l’un qui se réfère exclusivement aux tons plus foncés et l’autre qui fait référence aux tons plus clairs. Cela signifie que votre la perception de ces couleurs sera beaucoup plus large que dans d’autres cultures qui ne les distinguent pas, mais moins que ceux dans lesquels ils valorisent un spectre beaucoup plus large de cette couleur qui va jusqu’au vert (eau de mer ou turquoise).

Selon des chercheurs de l’Université de Lancaster, cela ne se produit pas seulement avec la couleur, mais différentes langues peuvent influencer les perceptions de tous les domaines de la vie. Maintenant, ils continuent à étudier comment l’utilisation et l’exposition à différentes langues modifient la façon dont les objets du quotidien sont perçus.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Irina Pérez.