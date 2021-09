Les facteurs déterminent le succès ou l’échec des Chicago Bulls dans NBA 2022

C’est l’un des projets les plus excitants de ces derniers temps et l’opportunité pour Chicago Bulls rompez avec un hexagone qui dure trop longtemps, dans lequel vous venez de vivre quelques saisons lâches avec de sérieuses aspirations. Depuis la blessure de Rose et la désintégration du projet ultérieur dirigé par Butler, la franchise de l’Illinois a parcouru la ligue sans l’emballage nécessaire pour signer la gloire, mais réunissant des noms aussi illustres que Lonzo Ball, Zach Lavine, DeMar DeRozan ou Nikola Vucevic semble être une approbation suffisante pour que cela change. Comme si cela ne suffisait pas, la profondeur du modèle qu’il gérera Billy donovan c’est très remarquable, avec des joueurs comme Coby White, Alex Caruso, Derrick Jones Jr ou Stanley Johnson qui peuvent beaucoup aider. De nbaanalysis.net, ils pointent vers ce qui peut marquer l’avenir de leur saison.

1. La capacité de Lonzo Ball à continuer d’améliorer son tir extérieur

Il doit être le barreur de l’équipe, l’homme qui donne le rythme de jeu nécessaire à une équipe aux menaces extérieures et intérieures, mais il ne peut pas négliger son important travail de score. Il aura des tirs ouverts en raison de la tendance des défenses à se fermer sur Lavine et DeRozan, et là il devra maintenir un pourcentage de tir proche de 40%. Ce n’est qu’alors que Vucevic peut marcher sur la peinture avec récurrence et dominer sous les planches.

2. Quel sera le rôle de DeMar DeRozan ?

C’est une grande inconnue de voir la forme d’un joueur avec un style aussi contre-culturel et unique que le sien. La chose logique serait qu’il était un partant de la position avancée, bien qu’il ne soit pas exclu qu’ils recherchent même une petite balle avec lui comme un faux 4. Une possibilité qui acquiert du poids est que DeMar quitte le banc. et assume un rôle offensif et de balle pendant que Lavine reste hors du terrain, maintenant ainsi le flux de notation tout au long du match.

3. Qui aura le plus de ballon en attaque positionnelle ?

Il y a plusieurs hommes qui aiment vraiment manier le ballon. Lonzo devrait être un bon meneur de jeu de passes, mais sa prééminence sur le ballon sera contestée par un Lavine qui aime diriger des conceptions offensives, ainsi que par DeRozan, spécialisé dans le marquage après dribble et attaque de la jante. Comme si cela ne suffisait pas, les gardiens de réserve comme Caruso et White sont des hommes qui doivent avoir le ballon entre leurs mains.