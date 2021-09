Les facteurs qui suscitent l’intérêt mondial pour les crypto-monnaies

L’adoption des crypto-monnaies dans le monde a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière année. L’Amérique latine est désormais l’épicentre de cet intérêt. Cependant, dans d’autres régions du monde, ce centre d’intérêt pour les crypto-monnaies est également observé. Et ici, nous soulignerons les facteurs qui motivent cet intérêt mondial pour les crypto-monnaies.

De même, l’intérêt pour les crypto-monnaies a augmenté au cours de la dernière année. Ceci avec les prix. De son côté, Bitcoin a plus que triplé au cours des 12 derniers mois. Alors que la crypto-monnaie d’Ethereum a été multipliée par sept. En outre, de nombreuses autres crypto-monnaies majeures ont également enregistré de solides gains, après avoir fait l’actualité.

Il convient de mentionner que l’indice mondial d’adoption de la crypto-monnaie de la société a classé 154 pays sur la base de trois mesures principales. La Chine et les États-Unis ont chuté dans le classement, principalement parce que le volume des échanges entre pairs a diminué. Cependant, il est évident que l’intérêt mondial pour les crypto-monnaies continue de croître.

Forum économique mondial : facteurs qui suscitent l’intérêt pour la cryptographie

Le Forum économique mondial (WEF) a expliqué dans un nouveau rapport que l’intérêt pour les crypto-monnaies augmente. Cela est dû à une combinaison de facteurs sociaux et économiques.

Les politiques des banques centrales, l’hyperinflation et l’instabilité macroéconomique ont entraîné la volatilité et la dévaluation des monnaies fiduciaires locales. Ceci par rapport aux autres devises mondiales, avant et particulièrement pendant la pandémie de COVID-19. Cela a amené des particuliers et des entreprises comme Microstrategy, Tesla et Square à avoir des Bitcoins et d’autres fonds numériques.

De plus, le rapport du Fonds économique mondial a expliqué que cela a inspiré davantage de plaidoyers de la part des utilisateurs. Et sensibiliser les législateurs des États-Unis au Salvador, qui élaborent de nouvelles politiques concernant les crypto-monnaies.

Dans le même temps, cela indique également que les coûts des envois de fonds consomment un pourcentage de transactions plus élevé que l’idéal. Ce qui explique potentiellement l’attention croissante portée aux systèmes P2P (peer-to-peer) présents dans de nombreux cryptos.

Pour sa part, un autre facteur qui suscite l’intérêt mondial pour les crypto-monnaies est la création et la mise à l’échelle rapides de pièces stables. Ceci comme un moyen d’échange beaucoup plus efficace.

Il est important de savoir que le WEF met en évidence le large éventail d’applications différentes fournies par divers actifs numériques. Ceci en plus d’un effort pour devenir plus vert et consommer moins d’énergie. Ce qui incite les gens à accorder plus d’attention aux marchés des crypto-monnaies.

Enfin, l’une des conclusions les plus importantes de ce rapport est que les crypto-monnaies peuvent permettre la transparence. Et fournir également une opportunité aux régulateurs qui cherchent activement à déplacer davantage de transactions de l’économie informelle vers l’économie formelle.

Le rapport du Forum économique mondial

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet intéressant rapport du Forum économique mondial d’Alpen Sheth, cliquez ici.

