L’hiver 2021-2022 devrait être le plus froid depuis des années, et ces températures en chute libre entraîneront malheureusement une augmentation des coûts de chauffage. Le département américain de l’Énergie a annoncé jeudi que les Américains devraient s’attendre à payer « considérablement » plus pendant la « saison de chauffage ». La saison de chauffage est la période commençant le 1er octobre et se terminant le 30 avril, lorsque les températures plus froides nécessitent une plus grande production d’énergie pour assurer le confort des maisons et des entreprises. Malgré le fait que le coût du carburant a plongé en 2020, la pandémie en cours et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement ont fait monter en flèche les coûts de la plupart des carburants en 2021 et se poursuivront en 2022.

« Alors que nous nous dirigeons vers l’hiver 2021-2022, les prix de détail de l’énergie atteignent ou approchent des sommets pluriannuels aux États-Unis », a expliqué l’Energy Information Administration dans un briefing publié cette semaine. « Nous nous attendons à ce que les ménages à travers les États-Unis dépensent plus en énergie cet hiver par rapport aux hivers précédents en raison de ces prix de l’énergie plus élevés et parce que nous supposons un hiver légèrement plus froid que l’année dernière dans une grande partie des États-Unis. »

Quelle que soit votre source de chaleur, les Américains doivent s’attendre à ce que les prix augmentent dans tous les domaines. CBS News a décomposé les différences de prix à venir : la moitié des ménages américains utilisent du gaz naturel, et ils peuvent s’attendre à une augmentation de 30 % de leurs coûts moyens cet automne et cet hiver. Selon l’EIA, 30 % des utilisateurs de gaz naturel paieront en moyenne 746 $, contre 573 $ pour les ménages l’an dernier. Les Américains qui utilisent du mazout devraient prévoir de payer 43% de plus, les utilisateurs de propane connaîtront une augmentation moyenne de 54%. Seulement environ 4 % de tous les ménages américains utilisent du mazout et seulement 5 % utilisent du propane. Aux États-Unis, 4 maisons sur 10 utilisent le chauffage électrique et ne devraient s’attendre qu’à une augmentation de 6 %.

Le Wall Street Journal a encouragé les lecteurs à rechercher des programmes d’aide financière locaux afin de compenser la hausse des coûts. Ils ont également recommandé différentes méthodes de protection contre les intempéries pour votre maison, comme une meilleure isolation, le collage de bâches en plastique sur les fenêtres afin de réduire les courants d’air et l’utilisation de « coussins de porte » pour empêcher l’air froid de pénétrer par les interstices.