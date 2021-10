Les factures de télévision par câble devraient augmenter

En 2020, l’Indian Broadcasting and Digital Foundation a estimé que la mise en œuvre de NTO 1.0 a entraîné une perte globale de 12 à 15 millions d’abonnés.

Les principaux diffuseurs ont révisé les prix de leurs chaînes de télévision conformément à la réglementation mandatée par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) dans le New Tariff Order (NTO) 2.0. Les dirigeants de l’industrie estiment que la hausse des prix pourrait entraîner une augmentation de 30 à 40 % des factures de câble pour les téléspectateurs.

NTO 2.0 plafonne les remises qui peuvent être offertes sur la tarification des bouquets à 33 % (du total des prix à la carte des chaînes) par rapport à la remise moyenne existante de 40 à 54 %. De plus, dit-il, les prix des chaînes d’un bouquet devraient être plafonnés à un prix à la carte de Rs 12. Sous NTO 1.0, le MRP des chaînes faisant partie d’un bouquet devait être plafonné à Rs 19. Auparavant , il n’y avait pas une telle limite sur la remise pour les prix des bouquets.

Tailler le bouquet

Pour se conformer aux normes NTO 2.0, les diffuseurs ont augmenté les prix des chaînes phares et les ont exclues des bouquets. Par exemple, Sony Pictures Networks India a fixé le prix de SET, Sony Sab, Sony Ten 1 et Sony Six à Rs 24, Rs 23, Rs 20 et Rs 15 par mois, respectivement. Ces tarifs seront effectifs à compter du 1er décembre 2021.

Star India a tarifé 12 de ses 62 chaînes de télévision à plus de 12 Rs dans les genres hindi, régionaux et sportifs. Quatre des chaînes de Zee Network sont en dehors du bouquet – Zee TV (Rs 22), Zee Marathi (Rs 25), Zee Kannada (Rs 22) et Zee Bangla (25 Rs).

Shailesh Kapoor, fondateur et PDG d’Ormax Media, déclare qu’il s’agit d’une décision audacieuse de la part des diffuseurs. « TRAI espérait que NTO 2.0 réduirait les coûts pour les consommateurs, mais la décision des diffuseurs entraînera une augmentation des coûts, ce qui va à l’encontre du programme initial de TRAI. »

En 2020, l’Indian Broadcasting and Digital Foundation a estimé que la mise en œuvre de NTO 1.0 a entraîné une perte globale de 12 à 15 millions d’abonnés. Les gens rationalisant leurs choix de canaux, cela pourrait entraîner une nouvelle baisse.

Shibu Chacko, vice-président principal – distribution, IN10 Media Network, déclare que la hausse des factures de télévision par câble pourrait profiter aux plateformes de streaming OTT et DD Free Dish.

Les revenus des utilisateurs choisissant des chaînes à la carte représentent aujourd’hui 7 % des revenus de la distribution TV. « Cela pourrait atteindre 15 à 17 % à moyen terme », observe Karan Taurani, vice-président senior, Elara Capital.

L’intrigue se corse

Les analystes ne s’attendent pas à une baisse significative des revenus des abonnements, car la baisse du nombre d’abonnés devrait être compensée par la hausse des prix des chaînes. Dans des genres tels que les sports où les diffuseurs ont gardé les chaînes hors des bouquets et ont augmenté les MRP, le revenu moyen par utilisateur est susceptible d’augmenter car il est peu probable que les gens se désengagent des chaînes sportives.

La concurrence entre les chaînes risque de devenir féroce. « Les leaders du marché dans tous les genres pourraient devenir encore plus importants en termes de part de revenus des abonnés. Cela aura un impact positif à la fois sur l’audience et les revenus publicitaires pour ces joueurs », a déclaré Taurani.

La mise en œuvre de NTO 1.0 en 2019 a durement touché les chaînes de niche, en particulier les chaînes de divertissement et de cinéma en anglais, les téléspectateurs se désinscrivant. SPN a abandonné AXN et AXN HD l’année dernière ; Les chaînes de style de vie FYI TV18 et FYI TV18 HD ont également été interrompues. Star India est susceptible de supprimer progressivement Star World, Star World HD et Star World Premiere HD.

La mise en œuvre de NTO 2.0 pourrait mettre plus de pression sur les chaînes de niche qui ont déjà perdu des téléspectateurs au profit des plateformes de streaming OTT. « S’il n’est pas tenable de maintenir le prix des chaînes de niche bas et de les inclure dans des bouquets, il vaut mieux les rendre gratuites ou les fermer, car il est évident que dans le jeu télévisé, il faut avoir de l’échelle. », note Jehil Thakkar, associé, Deloitte Inde.

