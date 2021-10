Les factures d’énergie devraient être réduites: Rishi Sunak utilisera les pouvoirs du Brexit pour réduire les coûts de millions | Politique | Nouvelles

Face aux craintes d’une crise du coût de la vie dans les prochains mois, le Trésor cherche des moyens d’aider les familles. Le coût du gaz de gros a grimpé en flèche ces dernières semaines, faisant grimper les prix de l’énergie pour des millions de personnes à travers le pays.

Un certain nombre de fournisseurs ont fait faillite en raison de la hausse des coûts, obligeant les ménages à payer des tarifs plus élevés avec d’autres fournisseurs.

On pense maintenant que la chancelière envisage une baisse du taux de TVA de cinq pour cent sur l’énergie pour aider à lutter contre l’augmentation du coût des factures.

Les Brexiteers, dont le Premier ministre Boris Johnson, ont promis lors du référendum de 2016 sur l’UE que voter pour quitter le bloc signifierait que « les factures de carburant seront moins élevées pour tout le monde ».

Les règles de Bruxelles dictaient que les États membres ne pouvaient pas réduire la TVA sur l’énergie domestique et le gaz en dessous de cinq pour cent.

Une déclaration de la campagne Vote Leave a déclaré: « Lorsque nous voterons pour Leave, nous pourrons supprimer cette taxe injuste et dommageable.

« Il n’est pas juste que des bureaucrates non élus à Bruxelles imposent des impôts aux plus pauvres et que les politiciens britanniques élus ne puissent rien faire. »

Selon le Financial Times, M. Sunak envisage une réduction de la TVA dans le cadre de son budget qui devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci.

« Cela cocherait deux cases – cela rappelle aux gens les avantages du Brexit et montre que vous écoutez les gens », a déclaré un responsable du Trésor à la publication.

Le 27 octobre, le chancelier doit annoncer ses projets d’impôts et de dépenses à la Chambre des communes.

Il se demande comment aider les familles à traverser ce qui devrait être un hiver difficile sans accumuler encore plus de dettes.

Le niveau d’endettement du Royaume-Uni a atteint un niveau record pendant la pandémie.

La tentative de la chancelière de maintenir l’économie à flot pendant les fermetures a conduit à des niveaux d’emprunt époustouflants.

La dette nette s’élevait à 2 200 milliards de livres sterling à la fin du mois d’août, soit environ 97,6 % du PIB, le ratio le plus élevé depuis mars 1963.

Le gouvernement a déjà lancé un nouveau fonds de difficultés de 500 millions de livres sterling pour les conseils afin d’aider les Britanniques aux prises avec le coût de la vie.

Il aidera les personnes vulnérables grâce à des programmes tels que le rabais pour les maisons chaudes et les paiements de carburant d’hiver.

Cependant, les critiques ont déclaré que davantage d’actions étaient nécessaires et que le nouveau fonds n’était pas suffisant.

Le secrétaire fantôme du Labour, Jonathan Reynolds, a déclaré: « Les pansements adhésifs temporaires et inadéquats ne remplacent pas un système de sécurité sociale approprié qui offre une sécurité aux familles dans les moments difficiles. »

En plus d’envisager une réduction de la TVA sur les factures d’énergie, un autre article de journal a déclaré que M. Sunak envisageait également de réduire les taxes sur l’alcool.

Dans le cadre des plans envisagés, les prélèvements pourraient être réduits sur le vin et la bière.

Les militants plaident depuis longtemps pour que la taxe sur la bière soit réduite, avertissant que les Britanniques paient le deuxième taux d’imposition sur la bière dans toute l’Europe.

Le Trésor a déclaré qu’il ne commenterait pas la spéculation fiscale avant le budget.