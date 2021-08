Les factures d’énergie devraient monter en flèche dans le cadre d’un nouveau plan « vert » de 4 milliards de livres sterling alors que la technologie « inutile » a été fustigée | Sciences | Nouvelles

Le gouvernement a annoncé sa stratégie retardée en matière d’hydrogène pour “lancer une économie mondiale de l’hydrogène” au Royaume-Uni lors du Brexit. Présentant les plans, le secrétaire aux Affaires et à l’Énergie, Kwasi Kwarteng, a déclaré qu’il soutiendra plus de 9 000 emplois au Royaume-Uni et débloquera 4 milliards de livres sterling d’investissement d’ici 2030. Il détaille comment le Royaume-Uni atteindra son ambition de 5 GW de production d’hydrogène à faible émission de carbone à utiliser dans l’industrie lourde. , les transports et le chauffage domestique au cours de la prochaine décennie.

Mais certains experts ont fustigé ce système car les payeurs de factures pourraient ressentir le fardeau économique du développement d’une technologie “inutile”.

L’hydrogène peut être produit soit à l’aide de méthane, dont les émissions sont captées et stockées, classées « bleues », soit par électrolyse, considérée comme « verte » si l’on utilise de l’électricité renouvelable.

Le gaz sera très probablement utilisé dans des industries telles que le transport maritime, la fabrication d’acier et l’utilisation d’engrais – qui auraient du mal à se décarboner.

En conséquence, l’utilisation de l’hydrogène pour le chauffage domestique devrait être concentrée près des grappes industrielles et non pour la population en général.

Juliet Phillips, experte en énergie au sein du groupe de réflexion E3G, a déclaré : « Le risque est que les payeurs de gaz finissent par payer pour ce qui est utilisé dans quelques clusters industriels.

“Cela ne semble pas très juste ou progressif.”

Sir John Armitt, président de la commission nationale des infrastructures, a déclaré qu’un prix du carbone sur le gaz naturel serait nécessaire pour inciter son utilisation dans l’ensemble de l’économie.

Il a déclaré: “Le vrai défi est qu’il est susceptible d’être plus cher que le gaz naturel.”

Les décisions quant à savoir si ces sources d’énergie à hydrogène remplaceront les chaudières à gaz seront prises d’ici 2026.

Mais l’analyse du gouvernement suggère que 20 à 35 % de la consommation d’énergie du Royaume-Uni d’ici 2050 pourrait être à base d’hydrogène, ce qui signifie que la source d’énergie pourrait être essentielle pour atteindre l’objectif Net-Zero d’ici 2050.

M. Kwarteng a déclaré : Aujourd’hui marque le début de la révolution de l’hydrogène au Royaume-Uni.

“Cette source d’énergie propre cultivée localement a le potentiel de transformer la façon dont nous alimentons nos vies et sera essentielle pour lutter contre le changement climatique et atteindre Net-Zero.

« Avec le potentiel de fournir un tiers de l’énergie du Royaume-Uni à l’avenir, notre stratégie positionne le Royaume-Uni comme le premier dans la course mondiale pour accélérer la technologie de l’hydrogène et saisir les milliers d’emplois et les investissements privés qui l’accompagnent.

La ministre de l’Énergie et du Changement climatique, Anne-Marie Trevelyan, a ajouté : « La stratégie hydrogène d’aujourd’hui envoie un signal fort à l’échelle mondiale que nous sommes déterminés à bâtir une économie florissante de l’hydrogène à faible émission de carbone qui pourrait créer des centaines de milliers d’emplois verts de haute qualité, aider des millions de foyers à faire la transition. à l’énergie verte, soutenir nos cœurs industriels clés pour s’éloigner des combustibles fossiles et apporter des investissements importants. »

Une économie de l’hydrogène en plein essor à l’échelle du Royaume-Uni devrait valoir 900 millions de livres sterling et créer plus de 9 000 emplois de haute qualité d’ici 2030.

Selon le gouvernement, il pourrait potentiellement atteindre 100 000 emplois et représenter jusqu’à 13 milliards de livres sterling d’ici 2050.

Le gouvernement mène actuellement des essais pour prouver l’efficacité et la sécurité de l’hydrogène en tant que remplacement comparable des chaudières à gaz et a déclaré qu’il prendrait une décision d’ici 2026.

Cette nouvelle stratégie intervient après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé son plan en dix points pour une “révolution industrielle verte” au Royaume-Uni.