Les factures d’infrastructure des démocrates ne vont pas assez loin pour nettoyer le réseau électrique

Lors d’un appel mardi matin, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a rallié les démocrates pour adopter deux projets de loi ambitieux au cœur de l’agenda du président Biden, visant un vote final à la Chambre plus tard cette semaine. Mais les dispositions climatiques du projet de loi de réconciliation budgétaire de 1,75 billion de dollars que les progressistes veulent faire adopter parallèlement à un projet de loi bipartite sur les infrastructures sont nouvellement incertaines après que le sénateur Joe Manchin (D-WV) a poussé à retarder davantage le vote lors d’une conférence de presse surprise lundi.

C’est la dernière tournure d’une longue lutte pour que le Congrès adopte une législation significative à l’appui des objectifs climatiques ambitieux que le président Biden s’est fixés lors de son entrée en fonction. Le cadre de réconciliation publié la semaine dernière investit 555 milliards de dollars dans l’énergie propre, le premier effort majeur pour atteindre l’objectif de l’administration Biden d’un réseau électrique fonctionnant entièrement à l’électricité sans carbone d’ici 2035. Mais si ce projet de loi et le projet de loi d’infrastructure associé font beaucoup pour accélérer la croissance de l’énergie propre aux États-Unis, les experts disent que ces deux projets de loi n’amèneront pas les démocrates jusqu’ici.

« Un très bon acompte »

« Est-ce que ça va suffire ? Non », dit Leah Stokes, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de Californie à Santa Barbara. « C’est un très bon acompte sur les progrès dont nous avons besoin. »

La majeure partie des fonds climatiques dans le cadre de la Maison Blanche pour le projet de loi de réconciliation est de 320 milliards de dollars d’incitations fiscales pour les technologies énergétiques propres. Les incitatifs fiscaux existants pour les projets d’énergie éolienne et solaire offrent aux particuliers et aux services publics un certain allégement de l’impôt fédéral sur le revenu. Un changement clé dans ce projet de loi est qu’il offrirait une rémunération directe comme alternative. Cela incite davantage les services publics à développer des projets d’énergie renouvelable, car ils n’ont pas beaucoup d’impôt fédéral à payer, selon Stokes. Il existe également de nouveaux crédits d’impôt pour les batteries et le stockage d’énergie, les contrôleurs de micro-réseaux et d’autres technologies de réduction des émissions de carbone. Le projet de loi accorde également aux propriétaires de maisons et d’immeubles des rabais pour les projets d’électrification.

Le projet de loi sur la réconciliation consacrerait également des fonds importants aux chaînes d’approvisionnement et aux infrastructures pour une future économie d’énergie propre. Cela comprend de l’argent pour construire une toute nouvelle infrastructure éolienne offshore et un réseau national de stations de recharge pour véhicules électriques. Les communautés rurales, qui manquent souvent d’une clientèle suffisamment nombreuse pour financer de nouveaux projets qui nécessitent beaucoup d’investissements initiaux, obtiendraient près de 10 milliards de dollars de subventions et de prêts pour passer aux énergies renouvelables. De plus, 20 milliards de dollars sont alloués pour inciter les gouvernements à acheter des technologies de nouvelle génération, notamment des réacteurs nucléaires modulaires, des batteries et d’autres moyens de stocker de l’énergie renouvelable pendant de longues périodes.

Ils devront combler un énorme écart

Le projet de loi de réconciliation comprend également 2,8 milliards de dollars pour le site et la construction de nouvelles lignes de transmission, ce qui s’ajouterait à un investissement supplémentaire de 73 milliards de dollars dans les mises à niveau du réseau inscrit dans la facture d’infrastructure distincte. Pour que le réseau fonctionne entièrement avec de l’énergie propre, des milliers de kilomètres de nouvelles lignes de transmission devront être construits pour acheminer cette énergie des parcs éoliens et solaires éloignés et des barrages hydroélectriques aux endroits où vivent les gens.

En fin de compte, l’un des plus grands défis auxquels les démocrates sont confrontés pour nettoyer le réseau et lutter contre le changement climatique est d’obtenir suffisamment d’énergie renouvelable en ligne. Ils devront combler un énorme écart entre la quantité de nouvelles énergies propres produites chaque année et la quantité nécessaire pour atteindre leurs objectifs climatiques. 2020 a vu la plus grande capacité éolienne et solaire installée, 32 GW, en une seule année, selon l’Energy Information Administration. Mais entre 60 et 70 GW de nouvelle capacité d’énergie propre doivent être ajoutés chaque année au cours des prochaines décennies, selon un document stratégique Biden publié le 1er novembre sur la façon dont son administration prévoit d’atteindre son objectif à plus long terme de réduire complètement les émissions de gaz à effet de serre. d’ici 2050. Un réseau propre d’ici 2035 est une étape clé sur la voie de zéro émission nette d’ici le milieu du siècle.

Il sera encore plus difficile de combler cet écart après que Manchin ait mis fin à une politique qui était auparavant au cœur de la stratégie d’énergie propre des démocrates. Le Clean Electricity Performance Program (CEPP) aurait payé les services publics pour qu’ils utilisent plus d’énergie sans carbone et les aurait pénalisés pour s’en tenir aux sources sales, poussant les services publics à ajouter progressivement plus d’énergie propre chaque année. Aussi récent qu’un hôtel de ville de CNN le 21 octobre, Biden a déclaré que le CEPP était toujours sur la table – avec la mise en garde que Manchin s’y opposait. Au moment où son cadre a été publié une semaine plus tard, le programme avait disparu.

« C’est un endroit où la perte du CEPP rend vraiment les choses plus difficiles, car cela allait envoyer un signal très clair à l’échelle nationale », a déclaré Leah Rubin Shen, directrice des politiques d’Advanced Energy Economy, une association d’entreprises d’énergie propre.

Tous les allers-retours affaiblissent la crédibilité des États-Unis lors du sommet des Nations Unies sur le climat qui aura lieu au cours des deux prochaines semaines. En remplaçant le CEPP par des incitations à l’énergie plus propres, la Maison Blanche s’attend toujours à ce que les mesures du projet de loi de réconciliation réduisent « bien plus » 1 gigatonne d’émissions à effet de serre par an d’ici 2030 afin que les États-Unis puissent respecter les engagements qu’ils ont pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

Pour aider à combler l’écart, Biden pourrait ordonner à l’EPA d’intervenir avec des réglementations plus strictes sur la pollution des centrales électriques, comme l’administration Obama a tenté de le faire. Les États et les municipalités devront probablement contribuer à combler le déficit fédéral avec leurs propres normes d’électricité propre. Un Américain sur trois vit déjà dans un endroit qui vise 100 % d’énergie propre, selon Stokes. Cela inclut des États comme le Colorado et la Californie, et des villes comme la Nouvelle-Orléans.

« Nous sommes passés très près. »

« Il va continuer d’incomber aux gouvernements des États et locaux de faire avancer la transformation du secteur de l’électricité avec l’adoption des lois sur l’électricité propre à 100 % », a déclaré Sam Ricketts, co-fondateur et co-directeur de l’association à but non lucratif Evergreen Action qui a poussé à le CEPP.

Les défenseurs gardent également un certain espoir que les normes fédérales en matière d’électricité propre pourraient refaire surface à l’avenir. Mais cela pourrait dépendre du long terme que les élections de mi-mandat briser l’impasse du Congrès.

« Regardez, nous sommes passés très près. Nous étions à un sénateur de l’adoption d’un programme d’investissement transformateur dans l’électricité », a déclaré Stokes. « C’est plus proche que nous ne l’avons jamais été. »