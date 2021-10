Les factures forcent 5 revirements, submergent Mills et les Texans 40-0

Le secondeur Tremaine Edmunds a eu la première des quatre interceptions de Buffalo, et les Bills ont étouffé les Houston Texans, incompétents à l’offensive, dans une victoire de 40-0 dimanche.

Micah Hyde, Tyler Matakevich et Jaquan Johnson, à son premier départ en carrière, ont chacun eu des interceptions, tandis que Cam Lewis a forcé un échappé alors que Buffalo a dépassé le quart recrue Davis Mills à son deuxième départ en carrière.

Les Bills ont limité Houston à 109 verges d’attaque – 8 en première mi-temps – et six premiers essais pour afficher leur deuxième blanchissage en trois semaines. Buffalo, qui a blanchi Miami 35-0 le 19 septembre, a enregistré deux blanchissages en une saison pour la première fois depuis 1990.

Josh Allen a terminé 20 sur 29 pour 248 verges avec deux touchés – un de 25 verges et un de 1 verge, tous deux à Dawson Knox – et une interception avant de céder la place au remplaçant Mitchell Trubisky avec 8:03 restants.

Tyler Bass a réussi les quatre tentatives de placement – ​​trois à moins de 30 mètres – sous une pluie constante. Buffalo menait 19-0 aux trois quarts avant que Knox et Zack Moss, sur une course de 2 verges, n’ouvrent le match. Trubisky a clôturé le score avec un TD de 4 verges alors que Buffalo a marqué 40 points ou plus au cours des semaines consécutives pour la deuxième fois de l’histoire de l’équipe, et la première depuis 1990.

Les Bills (3-1), après une victoire de 43-21 sur Washington, ont remporté trois victoires consécutives depuis une défaite en ouverture de saison contre Pittsburgh, et ont une fiche de 3-1 ou mieux en quatre matchs pour la troisième saison consécutive.

Houston (1-3) a perdu sa troisième ligne droite, le dérapage coïncidant avec le partant Tyrod Taylor étant mis à l’écart avec une blessure aux ischio-jambiers lors d’une défaite 31-21 à Cleveland lors de la semaine 2.

Mills, une sélection de troisième ronde de Stanford, était au-dessus de sa tête contre une défense qui s’est améliorée à 10-0 lors de ses 10 dernières rencontres contre des quarts avec 16 départs ou moins.

Il a terminé 11 sur 21 pour 87 verges et a reçu peu de poussée d’une attaque en cours d’exécution des Texans qui a terminé avec 48 verges.

Les Bills ont tenu chacun de leurs quatre premiers adversaires à moins de 300 verges d’attaque. Buffalo est également devenu la première équipe de la NFL depuis les Jets de New York 2009 à remporter deux jeux blancs par 35 points ou plus en une saison.

Le match a tourné dans les premières minutes après qu’Allen ait réussi sa première tentative au centre et a été intercepté par Lonnie Johnson Jr., qui l’a ramené au 13 de Buffalo. Johnson a été pressenti incomplet par le secondeur des Bills Jerry Hughes pour mettre fin à la meilleure menace de but des Texans. Houston n’a traversé le milieu de terrain que trois fois de plus sur 12 disques.

L’interception d’Edmunds s’est produite alors que Houston affrontait les troisième et 10 points contre les 37 de Buffalo, lorsque Mills a tenté de forcer une passe au milieu pour une double couverture.

La défense des Texans a tenu bon pendant les trois quarts malgré l’absence du principal plaqueur, le secondeur Zach Cunningham et du plaqueur défensif Ross Blacklock, qui ont été placés sur la liste COVID-19 vendredi.

Buffalo s’est contenté de buts sur chacun de ses quatre premiers déplacements dans les 20 de Houston.

La météo a joué un rôle, surtout au début lorsque Mills a vu le ballon lui échapper des mains au troisième jeu de la mêlée. Il l’a récupéré pour une perte de 9 verges. Allen a ensuite eu du mal à saisir le ballon et a été récupéré par Johnson Jr.

MONTE SOCIALEMENT

La deuxième passe TD d’Allen à Knox était son 103e TD en carrière (passe, précipitation, réception), le plaçant devant Jack Kemp pour la troisième place sur la liste des franchises parmi les quarts-arrière.

PAS DE COUP DE KA’IMI

Ka’imi Fairbarin a été limité au coup d’envoi lors de ses débuts dans la saison après avoir raté les trois premières semaines en raison d’une blessure à l’aine.

BLESSURES :

Texans : DL Jonathan Greenard n’est pas revenu après avoir subi une blessure à la poitrine au troisième quart. Le DB Jimmy Moreland n’a pas voyagé avec l’équipe samedi après avoir été exclu pour cause de maladie.

Factures : Le LB de départ Matt Milano n’est pas revenu après s’être blessé aux ischio-jambiers au deuxième quart.

SUIVANT

Texans : Accueillez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche prochain.

Factures : À Kansas City dimanche prochain dans un match revanche du match de championnat de l’AFC, que les Chiefs ont remporté 38-24.