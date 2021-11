Les factures n’ont pas besoin de paniquer après une défaite brutale contre les Jaguars

C’était une perte inhabituellement mauvaise pour les Bills. Les Bills ont écrasé des adversaires inférieurs toute la saison, mais ils ont perdu 9-6 dans un match bizarre dimanche contre les malheureux Jaguars de Jacksonville, qui s’améliorent à seulement 2-6 cette saison.

Les Bills ont dominé les Dolphins 61-11 lors de leurs deux matchs contre eux cette saison et ont battu les Texans 40-0 en quelques semaines. Il n’était pas injuste que les gens pensent que la même chose se produirait lors d’un match contre les Jaguars, qui pourraient licencier leur entraîneur-chef après une seule saison avec l’équipe.

Josh Allen et l’offensive des Bills n’ont en moyenne que 4,6 verges par match dans ce match, une baisse par rapport à leur moyenne de la saison de 5,8 verges par match – et c’était contre une équipe qui a cédé 6,1 verges par match cette saison. La défense des Bills, qui s’est imposée comme l’une des meilleures défenses de la ligue, a tenu bon et a limité les Jaguars à 3,8 verges par match.

Dimanche a été la parfaite tempête d’erreurs pour que les Bills finissent par perdre contre l’une des pires équipes de la ligue. Même les bonnes équipes peuvent perdre contre de mauvaises équipes avec une performance bâclée et remplie de chiffres d’affaires comme les Bills viennent de le faire.

Les jeux négatifs perdent les matchs de football. Quatre sacs pour 35 verges perdues, deux interceptions laides et un autre échappé pour Allen ont condamné l’offensive des Bills et leur ont rendu difficile le maintien de commandes significatives. Associez cela à l’incapacité de leurs porteurs de ballon à gagner des verges contre la solide défense contre la course des Jaguars et le match est tombé sur les épaules d’Allen – et il était tout simplement hors de son match contre les Jaguars.

JOSH ALLEN INTERCEPTE JOSH ALLEN. ?? : #BUFvsJAX sur CBS

📱: application NFL pic.twitter.com/khMlsifwbs – NFL (@NFL) 7 novembre 2021

Alors que les Bills et leurs fans avancent après cette défaite, ils devraient être inquiets, mais pas totalement exclus des chances de l’équipe de remporter le premier Super Bowl de l’histoire de la franchise.

C’est toujours l’une des meilleures défenses de la ligue et une performance abyssale de l’offensive ne devrait pas faire paniquer les gens. Il est difficile de compter sur autant de mauvais revirements chaque semaine pour une équipe que nous savons être bonne et qui s’est avérée bonne cette année. Il est juste de remettre en question la concurrence à laquelle les Bills ont été confrontés, mais pour la plupart, ils ont pu facilement vaincre leurs adversaires lorsqu’ils ont un énorme avantage en matière de talent.

Une défaite contre les Jaguars fait vraiment mal, mais ce n’est pas un obstacle insurmontable pour les Bills.

S’il y a un domaine dont les Bills doivent s’inquiéter après cette défaite, c’est la ligne offensive. Les Jaguars n’ont pas de précipitation écrasante ou redoutée. À l’entrée du match, les Jaguars ne se classaient que 27e en termes de taux de sac, obtenant un sac sur 4,6% des retours en arrière sans brouillage de leurs adversaires selon Pro Football Reference. Ils ont réussi à éliminer Allen sur 7,8% de ses chutes sans brouillage dans le bouleversement.

La ligne offensive de Buffalo devra mieux jouer s’ils veulent profiter de leurs rêves Lombardi, mais il est également important de noter que cette attaque n’a pas renoncé à de nombreux sacs en général cette année. Les Bills n’ont autorisé un sac que sur 2,8% de leurs reculs sans brouillage cette année, à égalité au premier rang de la ligue avec les Rams.

Ce match pourrait n’être qu’un écho sur le radar pour l’une des meilleures équipes de la ligue. Ne pas jeter un résultat entier dans une saison avec de petites tailles d’échantillons, mais ce jeu était si atypique pour l’offensive des Bills qu’ils devraient être en mesure de balayer celui-ci et de continuer à avancer tout au long de la saison.

Félicitations aux Jaguars cependant, celui-là devait se sentir bien.

La tenue d’avant-match de Bill Belichick est rapidement devenue un mème hilarant