Les facultés de médecine américaines ont inscrit la classe la plus nombreuse et la plus diversifiée de l’histoire en 2021

Selon l’Association of American Medical Colleges (AAMC), les candidatures et les inscriptions dans les facultés de médecine ont atteint des niveaux record au cours de l’année scolaire 2021-22 aux États-Unis, en particulier parmi les minorités sous-représentées.

Les candidatures augmentent et diminuent généralement de 2% ou 3% au cours des 20 dernières années, mais pour la saison 2021-22, elles ont augmenté de 17,8%, avec 62 443 candidats au total éclipsant le record précédent de 53 370 en 2019-2020, selon l’AAMC. .

Gros plan des mains d’une femme médecin à l’aide d’une tablette numérique à la clinique. Gros plan d’une femme médecin en blouse et stéthoscope tenant une tablette numérique, lisant le rapport du patient. (iStock)

Sur les plus de 22 000 étudiants qui se sont inscrits dans les facultés de médecine cet automne, il y a eu une augmentation de 21% de ceux qui se sont identifiés comme noirs ou afro-américains, une augmentation de 8,3% chez les étudiants asiatiques et de 7,1% chez ceux d’origine hispanique, latino, ou d’origine espagnole, selon l’AAMC.

L’association a ajouté qu’il n’y avait pas de raison unique à l’afflux massif et à l’intérêt pour la médecine.

« Je pense que personne ne sait pourquoi », a déclaré le Dr Kevin Holcomb, doyen associé des admissions au Weill Cornell Medicine Medical College, où il a constaté une augmentation de 15% des candidatures.

Pendant la pandémie, l’AAMC a ajouté que de nombreux candidats ont adopté la philosophie « un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté » car de nombreux étudiants ne pouvaient pas faire les activités que les écoles recommandent généralement avant de postuler dans les facultés de médecine, comme observer des médecins, faire des stages ou travaillant dans un établissement de santé.

concept de médecine et de soins de santé. médecin et patient parlant du diagnostic du traitement de la maladie au cabinet du médecin. (iStock)

Les responsables des admissions pensent que la pandémie a motivé davantage d’étudiants qui rêvaient de devenir médecin « un jour » à postuler « maintenant » car COVID-19 a exposé les injustices sociales dans notre système de santé et a également forcé les écoles à éliminer les déplacements pour se rendre aux entrevues dans les facultés de médecine, ce qui est généralement très coûteux, a également ajouté l’AAMC.

Mais les responsables des admissions n’attribuent pas l’intérêt accru au « héros » ou à « l’effet Fauci », où les étudiants sont inspirés par le fait d’être témoins d’agents de santé débordés s’occupant de patients très malades ou d’admirer le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national de Allergies et maladies infectieuses.

ÉTATS-UNIS – 02 JUIN : un panneau se dresse devant le bureau des admissions de la Dartmouth Medical School sur le campus du Dartmouth College, la plus petite école de l’Ivy League, à Hanover, New Hampshire, États-Unis, le mardi 2 juin 2009. (Photo de Cheryl Senter/Bloomberg via .) (Cheryl Senter/Bloomberg via .)

Les événements environnants au cours de ces périodes difficiles ont plutôt poussé ceux « assis sur la clôture » ​​à enfin postuler à une école de médecine, a expliqué Holcomb.

La forte augmentation des candidatures, cependant, a augmenté la concurrence pour devenir médecin, car les facultés de médecine ne pouvaient pas étendre la taille de leurs classes pour répondre à la demande, en raison de multiples obstacles liés à l’espace physique, à l’équipement et aux enseignants, pour trouver des sites de formation appropriés pour les stages cliniques. , le nombre d’étudiants acceptés n’a donc augmenté que de 2,6 %.

« Cette classe d’étudiants est très préoccupée par les questions d’équité et de justice », a rappelé Holcomb. « La pandémie a mis en lumière les disparités en matière de soins de santé. Cela pourrait motiver quelqu’un qui dit: » Je veux faire une différence dans le monde. Quelle est la voie à suivre pour le faire? « »

Gros plan d’une main de médecin avec un gant bleu apportant soutien et amour à un patient à l’hôpital. Concept de pandémie de coronavirus. (Crédit : iStock)

Cliquez ici pour plus de données d’application sur le site Web de l’AAMC.