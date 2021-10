Les FAI demandent plus d’argent à cause du streaming « Squid Game »

Les FAI demandent plus d’argent pour l’utilisation de leurs réseaux parce que l’émission Netflix Squid Game est trop populaire (via Vice).

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les FAI étaient prêts à supprimer les plafonds de données sur leurs réseaux en raison de l’augmentation du travail à distance. Pour beaucoup, cela prouvait que ces plafonds de données étaient des contraintes artificielles en premier lieu.

Maintenant, ces contraintes sont de retour. Les FAI prétendent que la popularité de Squid Game sur Netflix fait peser un fardeau sur leur infrastructure financée par les contribuables.

En Corée du Sud, le fournisseur de services Internet SK Broadband a poursuivi Netflix plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’entre mai et septembre, le trafic réseau du FAI avait augmenté de 24 fois pour atteindre 1 200 milliards de bits de données traités chaque seconde. Cette augmentation est la faute de Netflix, insiste le FAI, et Netflix devrait être tenu financièrement responsable.

Au Royaume-Uni, les dirigeants de British Telecom ont déposé des plaintes similaires, insistant sur le fait que Netflix devrait être contraint d’aider à payer pour l’augmentation du trafic réseau causée par l’émission.