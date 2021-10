Les FAI monétisent les données clients ; iCloud Private Relay peut empêcher

Une enquête de la FTC a révélé que les principaux FAI monétisent les données des clients privés de diverses manières, tout en disant aux utilisateurs que leurs données ne sont pas vendues…

La Federal Trade Commission a publié un rapport disant que si l’affirmation selon laquelle les principaux FAI ne vendent pas les données des clients est techniquement vraie, ils trouvent une variété de façons de les utiliser, de les transférer et de les monétiser.

Rapports Cyberscoop.

« Bien que plusieurs FAI de notre étude disent aux consommateurs qu’ils ne vendront pas leurs données, ils ne révèlent pas aux consommateurs la myriade de façons dont leurs données peuvent être utilisées, transférées ou monétisées en dehors de la vente, enterrant souvent ces divulgations dans les petits caractères. de leurs politiques de confidentialité », conclut le rapport.

Le rapport, que l’agence a commandé en 2019, a examiné six des plus grands FAI – AT&T Mobility, Cellco Partnership (Verizon Wireless), Charter Communications Operating, Comcast (Xfinity), T-Mobile US et Google Fiber – couvrant 98% de le marché de l’Internet mobile. Il couvrait également trois entités publicitaires affiliées : Xander d’AT&T, Verizon Online et Oath Americas (Verizon Media).